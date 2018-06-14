791 milyon dolar dağıtacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
14.06.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

791 milyon dolar dağıtacak

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
791 milyon dolar dağıtacak

Rusya’nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası’nda ilk düdük bugün çalıyor. Rusya ekonomisini canlandırması beklenen turnuvada FIFA, 32 ülke takımına ve kulüplere adeta para dağıtacak. 1 ayda Dünya Kupası’nda mücadele eden takımlar 400 milyon dolar kazanacak, buna bir de kulüplere ödenecek ücretler de eklenince rakam 791 milyon dolara çıkacak.

İLK düdüğün bugün çalacağı 2018 Dünya Kupası, sadece ev sahibi Rusya’nın kasasını doldurmayacak. Turnuvada boy gösterecek olan 32 ülke takımı 1 ayda adeta para basacak. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçlar için FIFA, kulüplere ve ülke takımlarına ödül parası olarak 791 milyon dolar bütçe ayırdı. Bir önceki turnuvaya göre FIFA ödül parasına yüzde 37.3 oranında zam yapmış oldu.

KUPAYA 80 MİLYON DOLAR

Dünya futbol otoritesi FIFA Rusya’daki Dünya Kupası’nın sonunda adeta para dağıtacak. Bu paradan aslan payını 32 ülke federasyonu alacak. Kupada hiç gol atamayan bir takım bile kasasına 1.5 milyon dolar koyacak. Kupayı kazanan takımın yaklaşık kazancı ise 80 milyon dolar olacak. FIFA 32 ülke takımına bir ay sonunda toplam 400 milyon dolar dağıtmış olacak. Bu rakama bir de Dünya Kupası’nda oynayan oyuncuların kulüplerine ödenecek para ve oyuncuların sakatlıklarına karşı ödenen sigorta tutarı da eklenince toplam rakam 791 milyon dolara çıkacak.

11 MİLYAR EURO’YU BULDU

Turnuvada boy gösterecek ülke takımlarının oyuncu değerleri de bu yıl adeta rekor kırdı. Turnuvadaki 32 ülke takımın futbolcu değeri toplamı 11 milyar Euro’ya yaklaştı. Turnuvanın en değerli takımı ise Fransa oldu. Fransızlar 1 milyar 80 milyon Euro’luk futbolcu değerine sahip. İspanya ise kadrosundaki oyuncu değerleri bakımından ikinci sırada yer alıyor. İspanyollar 1 milyar 30 milyon Euro’luk futbolcuya sahip. Bu iki ülkeyi sırasıyla Brezilya, Almanya, İngiltere ve Belçika izliyor. Kadrosundaki oyuncu değeri en düşük takım ise Panama oluyor. Turnuvanın en değerli oyuncuları ise Neymar ve Messi. Her biri 180 milyon Euro’luk değere sahip.

 

RUS EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK

RUSYA’da 11 şehirde düzenlenecek Dünya Kupası, ev sahibi ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. Rusya’ya turnuva boyunca 1 milyona yakın futbolsever gelecek. Otellerde doluluk oranı yüzde 99’a ulaşırken gecelik fiyatlarda 1000 doları aşıyor. Ülkeye gelen turistler sadece otelleri doldurmakla kalmıyor. Turistler restoranların cirosunu yüzde 100 arttırırken şehirdeki alışveriş noktalarında da hareketlilik başladı. Ülkeye en çok Almanya, Arjantin ve Brezilya’dan turist gelecek.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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