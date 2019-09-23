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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

79 bin hektarlık alan ekonomiye kazandırıldı

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79 bin hektarlık alan ekonomiye kazandırıldı

FAO Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi Koordinatörü Fatma Güngör, "Proje kapsamında Konya-Karaman havzasında 37 bin hektar tarım alanı, 25 bin hektar orman alanı ve 17 bin hektar zarar görmüş mera alanı rehabilite edildi" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi Koordinatörü Fatma Güngör, "Proje kapsamında Konya-Karaman havzasında 37 bin hektar tarım alanı, 25 bin hektar orman alanı ve 17 bin hektar zarar görmüş mera alanı rehabilite edildi." dedi.

Güngör, Konya'da bir çiftlikte kurulan biyogaz üretim tesisini ziyaretinde, FAO'nun Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi'ne ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Küresel Çevre Fonu (GEF) açısından atmosfere karbondioksit salınımını azaltması gereken ülkeler içinde olduğunu anımsatan Güngör, "Proje kapsamında hayvansal gazla oluşan emisyonun ve metan gazı salınımının önlenmesi hedefleniyor. Konya-Karaman havzasında 37 bin hektar tarım alanı, 25 bin hektar orman alanı ve 17 bin hektar zarar görmüş mera alanı rehabilite edildi." ifadesinde bulundu.

Biyogaz üretimi için pilot olarak seçilen Gökcanlar Çiftliği'ne yapılan ziyareti değerlendiren Güngör, "Burada hayvansal atıklardan oluşan metan gazını engellemek için çiftlik tipi biyogaz sistemi kuruldu. Şu an test aşamasında ve tanklarda üretilen biyogazla kombi ısınıyor. Çiftçimiz elektrik kullanımını sıfıra indirerek sistemini kendi içinde çalıştırmış oluyor." dedi.

Biyogaz sisteminin test süresinden sonra tüm çiftliklerde yaygınlaşacağını belirten Güngör, şöyle devam etti:  "İklim değişikliği, sürdürülebilir arazi kullanımı ve biyoçeşitliliğin korunması sorunları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Çiftçiler yer altı suyunu pompalıyorlar ve bu nedenle birçok yerde yer altı suyu artık çok derinde. Bu nedenle obruklar da oluşuyor ve biz programlı sulamayı öğretiyoruz ve gerçekten sonuçlarını alıyoruz. Çiftçilerimiz de uygulamadan memnun."

Güngör, bu sistemler sayesinde çiftçinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETMEK HAYALİMİZDİ"

Gökcanlar Çiftliği Sahibi Mehmet Gökcan da biyogaz sistemiyle gübre atığının değerlendirilerek, hem tarlada daha verimli hale geldiğini hem de gübreden çiftlik için gerekli enerjiyi üretebildiklerini ifade etti. Şu an için yalnızca ısıtmada biyogaz enerjisi kullandıklarını dile getiren Gökcan, şunları kaydetti:
"Çiftçilikte et ve sütün yanında gübre atığı da meydana geliyor. Bu atık değerlendirilmediği zaman çevreye zarar veriyor ama tarlalarımızda bu biyogazla değerlendirildiği zaman fermante oluyor, kokusu, her şeyi, gazı alınıyor ve faydalı bir gübre haline geliyor. Gazla da enerji üretiyoruz. Isıtmada ve elektrik üretiminde bunu kullanmak hayalimizdi ama imkanlarımız el vermiyordu. FAO bizi buldu, onların sayesinde buraya kuruldu. İşletmemizin uygun olduğunu söylediler, biz de seve seve kabul ettik ve kendi enerjimizi üretiyoruz."

BİYOGAZLA YAPILAN TÜRK KAHVESİNİ İÇTİLER

Proje için çiftlik ziyaretine Roma'dan gelen FAO Daimi Temsilciler heyetindekiler, biyogazla elde edilen enerjiyle temsili meşale yaktı, yine aynı sistemle çalışan ocakta pişirilen Türk kahvesini içti.

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