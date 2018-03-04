77 yıllık mirasın gardiyanıyız

Yeni CEO Selim Şiper, Türkiye’nin cazip bir pazar olmaya devam edeceğini belirterek “Petrol Ofisi 1941’de kuruldu. 77 yıllık mirasın bekçisiyiz, gardiyanız” dedi. Şiper, Türkiye’de vergi oranlarının yüksek olmasının bir gerçek olduğunu belirterek “En büyük vergi tahsildarıyız. 5 milyar TL topluyoruz. Bunun için departman kuruluyor” diye konuştu. Haziran ayında şirketi OMV’den alan Hollandalı Vitol’ün alanında dünya devleri arasında yer aldığını hatırlatan Şiper, şu bilgileri verdi: “Vitol şu anda Afrika’nın en büyük akaryakıt ve LPG dağıtıcısı konumunda. Avustralya’nın da lideri. Petrol Ofisi ile Türkiye’nin de lider markasına sahip oldu. Bu yatırım aynı zamanda uluslararası sermayenin Türkiye’ye olan çok önemli bir güvenin göstergesi ve güzel bir örneği olmuştur.”

Petrol Ofisi’nin pazarda hala lider konumda olduğunu ve yüzde 20 olan payını geçen yıl yüzde 22’ye çıkardığını belirten Şiper, “Petrol Ofisi, Türkiye ihtiyacının yüzde 40’ını tek başına karşılayabiliyor. Geçmişten gelen benzeri bulunmayan bu alt yapımız Türkiye için çok önemli dev projelere destek olma fırsatı veriyor. 3. Havalimanı, 3. Köprü, Çanakkale Köprüsü, Ankara – Niğde Otoyolu gibi dev projelerin yakıt tedarikçisiyiz” dedi. Petrol Ofisi’nin bordrolu çalışanlarının yanı sıra bayiler ve paydaşları ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir aile olduğunu vurgulayan Selim Şiper, şöyle devam etti:

“2018’e büyüyerek girdik. 2016’da 30.8 milyar lira olan net satış rakamımızı, 2017’de 38 milyar liranın üzerine taşıdık. 2017’nin son çeyreğine girerken 1.698 olan istasyon sayımızı ise Şubat 2018 itibari ile 1.720’ye çıkardık. 2000’e kadar çıkacağız. Petrol Ofisi bayilik modeline inanıyor. Ana modelimiz bayilikler vasıtası ile büyümek. Yıllık yatırım miktarımız 1 milyar TL.”