76 firma gurbetçilerle buluşacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık işbirliği ile gerçekleşecek ‘Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’ için geri sayım başladı. Almanya Düsseldorf’ta 8-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek fuara Türk gayrimenkul firmaları yoğun ilgi gösterdi. 76 Türk firmasının adeta çıkarma yapacağı fuarda yüzlerce proje sergilenecek.

GÜVENLİ PAZAR TÜRKİYE

Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına katkı sağlayan ve emlak sektörünü Avrupa’daki paydaşlarıyla bir araya getiren Evim Türkiye Fuarı’nı düzenleyen Demirören Medya Grubu’na teşekkürlerini ileten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Demirören Medya Grubu; uluslararası platformlarda ve medyada yaptıkları haberlerle, yayınladıkları dergiler ve gazetelerle sektörde özel bir yere sahip” dedi. Evim Türkiye Fuarı’nı desteklediklerini belirten Kurum şöyle devam etti: “Fuara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı Emlak Konut GYO ile iştirak ediyoruz. Destekleyici katılımcısı olan Toplu Konut İdaresi de (TOKİ) fuarda yer alacak. Ülkemizin gayrimenkul piyasasından 76 markanın katılacağı fuarda, 8 firmamız Emlak Konut GYO’nun çatısı altında tanıtımlarını gerçekleştirecekler. Fuarın Avrupa’daki vatandaşlarımızı Türkiye’den gayrimenkul almaya teşvik etmesi, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yatırımlarını gerçekleştirebileceği bir platform olması açısından oldukça önemli. Evim Türkiye Fuarı, Türkiye’nin yatırım için güvenli ve değerli bir pazar olduğunun da yine açık bir göstergesi olacak. Bununla birlikte başta gayrimenkul ve inşaat olmak üzere tüm sektörlerimize olumlu bir şekilde yansıyacağına inanıyorum.”





EKONOMİYE İYİ GELECEK

17 firmanın İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde fuara katılacağını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Gurbetçilerimizin Türkiye’den yeni bir ev almaları, hem memleket hasretine hem de Türkiye ekonomisine iyi gelecek. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm gurbetçilerimizi ve Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmak isteyen herkesi bu fuara davet ediyorum” dedi. İTO standını, gayrimenkul sektöründen gelen ciddi bir taleple 400 metrekareye çıkardıklarını belirten Avdagiç, “1960’larda misafir işçi programıyla Almanya’ya göçen Türkler’in ikinci ve üçüncü kuşak akrabaları, Evim Türkiye’nin sıcak satış ortamında, cazip koşullarda alacakları bir evle 60 yıl sonra ana vatanlarında yeni bir kapı açacaklar. Bir anlamda tersine göçün bir adımı olacak. Bu fuar, tüm gurbetçilerimiz için yatırımın en cazip olduğu fuardır” diye konuştu. Avdagiç, Evim Türkiye’nin, Türkiye’nin emlak ve gayrimenkul zenginliğini göstermesinin yanı sıra İstanbul ve Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtılması açısından da önemine dikkat çekti.

Avrupa’da en kalabalık Türk nüfusunun Almanya’da bulunduğuna dikkat çeken Avdagiç, “2018 verilerine göre yurtdışında 6 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşıyor. Bunun 5 milyonu Avrupa’da. Almanya’da ise en az 3 milyon, hatta daha fazla Türk kökenli kişi yaşıyor. Almanya’da 600 binden fazla Türk, iş yaşamında aktif olarak yer alıyor. 80 binden fazla Türk asıllı işletme olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının da 5.6 milyona çıkarılması hedefleniyor. Şu anda rezervasyonlarda Türkiye bir numara. Bu ilginin gayrimenkule de yansıması sürpriz olmayacak. Fuar, bu anlamda firmalarımız için de büyük bir potansiyel taşıyor” diye konuştu. İTO Başkanı Avdagiç, yabancılara yapılan konut satışlarının 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 78 artışla rekor kırdığını hatırlattı. Avdagiç, “Yabancılar, geçtiğimiz yıl Türkiye’den yaklaşık 40 bin konut satın aldı. Bu konutların yüzde 36’sı İstanbul’da satıldı. Geçtiğimiz yıl bin 866 Alman Türkiye’den konut aldı ki, bu rakamı 10 binlere çıkarmamız çok zor olmayacaktır” dedi.

FUARA ÖZEL KAMPANYALAR



EVİM Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na sektörün çatı dernekleri Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) yanı sıra Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmaları katılacak. 4 bin 900 metrekare fuar alanında 3 gün boyunca katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkânı bulacak. Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda, Messe Düsseldorf’ta gerçekleştirilecek fuarda her bütçeye göre farklı seçenekler yer alacak. Ziyaretçiler ayrıca fuara özel indirimler ve kampanyalar ile bütçelerine uygun emlak sahibi olabilecek. Ayrıca fuara katılım göstermek isteyen ziyaretçiler www.evimturkiye.de adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE EVİM TÜRKİYE FUARI’NDA

FUARA ünlü isimler de katılıyor. Fuara Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Wilma Elles, Mr. Jade, Şoray Uzun ve Hamit Altıntop’un yanı sıra birçok ünlü isim katılacak. Ziyaretçiler ünlü isimler ile tanışma ve sohbet etme fırsatı da yakalayacak.