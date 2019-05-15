75 milyar $’lık Afrika heyecanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri75 milyar $’lık Afrika heyecanı
GeriEkonomi 75 milyar $’lık Afrika heyecanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

75 milyar $’lık Afrika heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
75 milyar $’lık Afrika heyecanı

Afrika'da e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bu kapsamda hayata geçirilen Ecom@Africa projesinin Türkiye’nin ihracatına ve lojistiğine de katkı yapması bekleniyor.

Proje hakkında bilgi veren PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye’den dünyaya açacağız” dedi. Bozgeyik, Dünya Posta Birliği’nin (UPU) 2016'daki kongresinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini, kongrede, e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması stratejisinin öne çıktığını söyledi. Kongrede, 1.2 milyar kişinin yaşadığı Afrika'da gelişmişlik düzeyinin artırılması gerektiği ve büyük fırsatların olduğu konusunda irade ortaya konulduğunu dile getiren Bozgeyik, UPU'nun idari konsey başkanlığını yürüttüklerini ve UPU ile birlikte çeşitli plan ve projeler hazırladıklarını anlattı.

Bozgeyik, “İlk adımı Tunus ile attık ve e-ticaret iş birliği anlaşması imzaladık” diye konuştu. Hub olarak belirledikleri diğer ülkelerle de ikili görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bozgeyik, Etiyopya ve Fildişi Sahili ile müzakerelerin son noktaya geldiğini bildirdi. Bozgeyik, “Görüşmeleri UPU ile birlikte yürütüyoruz ancak öncelikli olarak PTT bu işe liderlik ediyor. BU durum Türkiye açısından bir onur. Proje, sadece dünyada ve Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşmasını sağlamayacak, ekonomimize de katkı sunacak” dedi.

KAZAN KAZAN

2023 vizyonunu yakalamak için hükümetin çok ciddi katkıları bulunduğunu ifade eden Bozgeyik, “PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaret potansiyelinde. Bu sadece PTT ile sınırlı kalmayacak. İstanbul Havalimanı'mız hub olacak. Afrika'nın bütün e-ticareti burası üzerinden gerçekleşecek” ifadelerini kullandı. Afrika'nın, ihracatını PTT vasıtasıyla İstanbul Havalimanı'ndan yapacağını, ithalatını da yine aynı şekilde gerçekleştireceğini aktaran Bozgeyik, UPU'nun Ecom@Africa projesi kapsamında PTT'nin, Türkiye'nin Afrika e-ticaretinden pay alması için tüm çalışmaları sürdürdüğünü, PTT'nin yanı sıra İstanbul Havalimanı, THY ve Türk özel şirketlerinin de sürece dahil edileceğini söyledi. Bozgeyik, "Proje sayesinde Afrika'nın ürünlerini İstanbul üzerinden dünyaya, Afrika'nın dünyanın geri kalanından talep ettiği ürünleri de İstanbul üzerinde onlara ulaştıracağız. Bu tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş bir proje” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi yüzde 0 oldu

Kaçak yapılar takibe alındı! Yıkımlar başlıyor

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı! Türkiye'den bir yer listede

Bakan Pakdemirli: Türkiye'deki 32 milyon parseli dijitalleştirdik