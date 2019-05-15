75 milyar $’lık Afrika heyecanı
Afrika'da e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bu kapsamda hayata geçirilen Ecom@Africa projesinin Türkiye’nin ihracatına ve lojistiğine de katkı yapması bekleniyor.
Proje hakkında bilgi veren PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye’den dünyaya açacağız” dedi. Bozgeyik, Dünya Posta Birliği’nin (UPU) 2016'daki kongresinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini, kongrede, e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması stratejisinin öne çıktığını söyledi. Kongrede, 1.2 milyar kişinin yaşadığı Afrika'da gelişmişlik düzeyinin artırılması gerektiği ve büyük fırsatların olduğu konusunda irade ortaya konulduğunu dile getiren Bozgeyik, UPU'nun idari konsey başkanlığını yürüttüklerini ve UPU ile birlikte çeşitli plan ve projeler hazırladıklarını anlattı.
Bozgeyik, “İlk adımı Tunus ile attık ve e-ticaret iş birliği anlaşması imzaladık” diye konuştu. Hub olarak belirledikleri diğer ülkelerle de ikili görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bozgeyik, Etiyopya ve Fildişi Sahili ile müzakerelerin son noktaya geldiğini bildirdi. Bozgeyik, “Görüşmeleri UPU ile birlikte yürütüyoruz ancak öncelikli olarak PTT bu işe liderlik ediyor. BU durum Türkiye açısından bir onur. Proje, sadece dünyada ve Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşmasını sağlamayacak, ekonomimize de katkı sunacak” dedi.
KAZAN KAZAN
2023 vizyonunu yakalamak için hükümetin çok ciddi katkıları bulunduğunu ifade eden Bozgeyik, “PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaret potansiyelinde. Bu sadece PTT ile sınırlı kalmayacak. İstanbul Havalimanı'mız hub olacak. Afrika'nın bütün e-ticareti burası üzerinden gerçekleşecek” ifadelerini kullandı. Afrika'nın, ihracatını PTT vasıtasıyla İstanbul Havalimanı'ndan yapacağını, ithalatını da yine aynı şekilde gerçekleştireceğini aktaran Bozgeyik, UPU'nun Ecom@Africa projesi kapsamında PTT'nin, Türkiye'nin Afrika e-ticaretinden pay alması için tüm çalışmaları sürdürdüğünü, PTT'nin yanı sıra İstanbul Havalimanı, THY ve Türk özel şirketlerinin de sürece dahil edileceğini söyledi. Bozgeyik, "Proje sayesinde Afrika'nın ürünlerini İstanbul üzerinden dünyaya, Afrika'nın dünyanın geri kalanından talep ettiği ürünleri de İstanbul üzerinde onlara ulaştıracağız. Bu tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş bir proje” dedi.
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