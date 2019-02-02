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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.02.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

75 bin liraya güvercin satıyorlar!

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75 bin liraya güvercin satıyorlar!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kuşçular Kahvesi'nde açık arttırmaya çıkan güvercinler 20 TL’den 75 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kuşçular Kahvesi'nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. "Güvercin Borsası" olarak adlandırılan ihalelerde kuşlar cinsi ve özelliğine göre 20 TL’den 75 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. 

Kadirli ilçesinin Dervişpaşa Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde bulunan Kuşçular Kahvesi'nde toplanan güvercin meraklıları yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırma ihale usulü satışa sunuyor. Kuş meraklıları otomobil fiyatına kadar yükselen güvercinleri almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. 

"Güvercin borsası” olarak adlandırılan ve kuş tellalının açık arttırmayı başlattığı ihalelere, Kadirli ilçesinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Açık arttırmada Şami ırkı Adana güvercinini 15 bin TL’ye satın alan İrfan Akıllı isimli kuş meraklısı, “Bu aldıklarım güzel kuşlar, nesilli kuşlar. Başkasına gitsin istemedim. 15 bin liradan da fazla eder aslında. Şu ana kadar en yüksek bu kahvede 75 bin TL’ye güvercin satıldı” dedi. 

Kuşçular kahvehanesinin sahibi Orhan Acar ise “Köylerden çevre ilçelerden de gelenler oluyor. İhale usulü açık arttırma yapıyoruz. Kuşlar değerini bulduğu zaman satılıyor. Bizim kuşlarımız Adana yerlisi olarak geçer. Bizim bu hobimiz. Her meslekten kuş besleyen arkadaşlarımız var. Hatta Türkiye de bildiğimiz ünlülerden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahmetli sanatçı Murat Göğebakan, Haluk Levent, Murat Boz sanatçılardan da güvercinciler var. Adana ırkı özellikle bu yörede Akdeniz'de beslenen kuş cinsidir. Biz güvercinciler olarak gözümüz hep yukarı bakarız” şeklinde konuştu.

75 bin liraya güvercin satıyorlar

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