72 ay vadede faizi sıfırladı
DAP Yapı, konut alıcısına önemli avantajlar sunan bir kampanya başlattı.
İsteyene 72 ay vade ve sıfır faiz ve bankasız kefilsiz senetle, isteyene 120 ay vadeli ve 0,98 faiz oranı ile ödeme imkanı sunulan kampanyada konut fiyatları 370 bin TL’den başlıyor. Kampanya satışı devam eden tüm Dap Yapı projelerinde geçerli olacak. Son tarih ise 31 Aralık 2018. Kampanya ile ilgili veren Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Doğru konumda doğru fiyatla konuta ulaşım için bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştiren Dap Yapı olarak şimdi de sektörde 60 ayla sınırlı kalan bankasız, kefilsiz konut alma fırsatını 72 aya yayıyoruz. Öte yandan 120 vade 0.98 faiz oranı ile de alternatif oluşturduk. Sektörün yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğu bugünlerde Dap Yapı olarak ev sahibi olmak isteyenlere bütün portföyümüzü açtık. Böylece, en kritik zamanlarda olduğu gibi yılın son günlerinde de Türkiye ekonomisine olan uzun vadeli güvenimizi Dap Holding olarak vurgulamak istedik” dedi.
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