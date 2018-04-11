71 bin ihracatçıya kolay finansman
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 7 bankayla protokol imzalayarak 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarını karşılayacak. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Borçlanma maliyetlerini azaltarak, ihracatçılarımıza iş yapma kolaylığı tanıyarak bu konuda önemli adımlar atacağız” dedi.
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7 bankayla protokol imzaladı. Protokolle bankalar firmalara ayrıcalıklı hizmetler sunacak, çeşitli kredi tiplerinde, banka sermayeli veya Eximbank kaynaklı uygun koşullar sağlanacak. Gayrınakdi krediler anlamında teminat mektubu ve akreditif işlemlerine kolaylıklar getirilecek. Mevduat ürünleri, Hazine işlemleri, ticari kart hizmetleri, finansal kiralamalar, sigorta işlemleri gibi alanlarda ihracatçılara önemli ayrıcalık sağlanacak. Ayrıca bankalar, TİM ile işbirliği çerçevesinde ihracat ve ihracatın finansmanı konularına yönelik araştırma ve çalışmalarda yer alacak.
MALİYETİ İNDİRİYORUZ
Protokole imzayı TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Umut Ülbegi, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz attı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin ihracatçıların kronik ve en önemli derdi haline geldiğine dikkat çekerek, “Yaptığımız protokollerle bizim amacımız firmalarımıza destek vermek. Yani: ‘Taşın altına elimizi koymak’. Hepimizin malumu; küresel piyasalar ve ülkemizde faizlerin yükseldiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu durum hem yatırımı hem de ihracatımızı elbette olumsuz etkiliyor. Protokolle borçlanma maliyetini aşağıya çekiyoruz” dedi. Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:
DAHA FAZLA YATIRIM
“Pazartesi günü Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik belgeleri takdim törenindeydik. Programda Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, faizlerin yükseldiği bir ortamda firmalarımızın yatırım imkanları azalıyor. Yatırımların azalması da direkt olarak ihracatımıza da olumsuz yansıyor. Bu programda 19 firma 23 proje için teşvik belgelerini aldılar. Toplam planlanan yatırım 135 milyar TL. Ancak biz biliyoruz ki, bankalarımızla iş birliği yaparsak, ihracatçılar olarak el ele verirsek, bu rakamı çok daha yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden de borçlanma maliyetlerini azaltarak, ihracatçılarımızın iş yapma kolaylığı tanıyarak, bu konuda önemli adımlar atabiliriz.”
FAİZİ AŞAĞI ÇEKECEK
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ihracatçılarla bu üçüncü protokolleri olduğunu, 2014-2016 arasında 3 bin 300 firmaya 1 milyar doların üzerinde finansman sağladıklarını hedeflerinin bu rakamı aşmak olduğunu söyledi. Arslan protokolün faiz hadlerinin aşağı inmesine katkı sağlayacağını da vurguladı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’nin geleceğine fayda sağlayacak her projeyi sahiplendiklerini söyledi. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kur ve cari açığın ihracatla çözülebileceğini belirtirken İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “İhracatçılarımıza destek sağlamaya hazırız” dedi. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bankacılık sektörünün katma değerli ihracat yapılması konusunda farklı çalışmalar yapması gerektiğini dile getirirken Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, ihracatı güçlendiren projelerin yanında olacaklarını vurguladı. Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Umut Ülbegi, protokolü Anadolu’ya yayacaklarını belritti.
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