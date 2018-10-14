700 aracını geri çağırıyor
Toyota, dünya genelinde 700 adet 2019 C-HR SUV modelini aks destek cıvatalarının yeterince sıkı olmadığı ve tekerlerin çıkabileceği ihtimaline karşı geri çağırdığını duyurdu.
Japon otomotiv devi Toyota, 700 adet 2019 model C-HR’ları kapsayan bir geri çağırma süreci başlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre üretim sürecinde yaşanan bir hatadan dolayı arka teker cıvatalarının yeterince sıkı olmadığını ve tekerlerin çıkabileceği tespit eden şirket, Kasım ayından itibaren etkilenen araçları ücretsiz olarak düzelteceğini söyledi.
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