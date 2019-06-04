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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
04.06.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

70 milyon lira ikramiyeyi talihli hala almadı

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70 milyon lira ikramiyeyi talihli hala almadı

Milli Piyango'dan en büyük ikramiyeyi almaya hak kazanan ancak tahsilatını 6 aydır yapmayan talihlinin her geçen gün kaybı artıyor.

Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişi’nde tam bilete isabet eden 70 milyon liralık ikramiyenin sahibi henüz tahsilat yapmadı. Milli Piyango geçtiğimiz aylarda biletin zaman aşımına uğrayacağı tarihi belirten sayacı internet sitesine koymuştu.

TAHSİLAT İÇİN SÜRE KISALIYOR

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için ise zaman aşımı çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin tahsilatı yapması için 210 gün kaldı.

KAYBI NE KADAR?

Talihli eğer ikramiyeyi hemen alsaydı mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1.2 milyon lira faiz alabilecekti. Yaklaşık 6 aydır mevduatta kalsaydı kazancı 7.2 milyon lira olacaktı.

BİLETE NE OLDU?

Halk arasında da merak konusu olan talihlinin ya bileti kaybettiği ya da kontrol etmediği konuşuluyor.

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