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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

70 metrekarede yaptılar! Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

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Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında geçen yıl üretimine başlanılan boya ve temizlik ürünleri yoğun ilgi görüyor. Okulun adını çağrıştırması için "Benli" markasıyla satışa sunulan 15 kalem ürünle bir yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında üretilen boya, sabun ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla ilk yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.Atölyede geçen yıl imal edilmeye başlanılan boya, sabun ve diğer temizlik malzemeleri, okulun adını çağrıştırması amacıyla "Benli" markasıyla satışa sunuluyor.

70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.  Öğrenciler tarafından üretilen ürünlere okullar, hastaneler ve özel sektörden yoğun talep geliyor.

70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

Öğrenciler sosyal sorumluluk kapsamında da birçok temizlik ürününü cami ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor. Atölyede elde edilen kazançla okulun öğrencilerinden ihtiyaç sahibi 224 gence de destek sağlanıyor. Okulda, sıvı ve katı sabun, deterjan, cam sil, çamaşır suyu, iç ve dış cephe boyası başta olmak üzere 15 farklı kalemde üretim yapılıyor.


70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

BİR YILDA 470 BİN LİRA CİRO

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Hedeflerinin öğrencilerin meslek hayatlarına adaptasyonlarını sağmak olduğunu belirten Yılmaz, imalata bir yıl önce başladıklarını, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.


70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

Siparişlere yetişmek için uğraştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"70 metrekarelik bodrum katında kurduğumuz atölyede ürünlerimizi hazırlıyoruz. Aldığımız siparişlere göre çalışma saatlerimiz değişiyor. Günde 3 ton deterjanla 1,5 ton boya üretebilecek kapasitedeyiz. İlk yılımızda 470 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise bu rakamı bir milyon liraya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirle birçok ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olundu."


70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

 ÜRETİM ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDİYOR

Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencisi Merve İrez de okul bünyesinde kurulan atölyede meslek hayatına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Öğretmenlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İrez, "Aldığımız siparişleri hazırlamak için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Burada boya, sabun ve temizlik ürünleri yaparak okulumuza, aile bütçemize ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza da katkı sağlıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.


70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

Öğrencilerden Mithat Olgun da okuduğu bölümü atölyedeki üretim sayesinde sevdiğini belirtti. Keyifle çalıştıklarını dile getiren Olgun, "Okula severek geliyoruz. Bölümümüzü uygulamalı olarak görmek, farklı boya ve temizlik ürünlerini yapabilmek bizi mutlu ediyor. Elde edilen gelirin okulumuza, bizlere ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza yarar sağladığını bilmek ise bizleri ayrıca motive ediyor." diye konuştu.


70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar


70 metrekarede yaptılar Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

 

 

 

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