7 yıl vadeli ihalede faiz geriledi
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’nın izlediği strateji doğrultusunda borçlanma maliyetlerinde düşüş sürüyor.
Hazine, dünkü 7 yıl vadeli ihalede de faizi düşürmeyi başardı. 6 Ağustos 2025 itfa tarihli 7 yıl vadeli tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 9.74 oldu. Aynı kağıdın 14 Ağustos’ta gerçekleşen ihalesinde faiz yüzde 10.13 olarak gerçekleşmişti. Tahvilin ortalama fiyatı da ağustosta 92.8 TL iken, dünkü ihalede 101.9 TL oldu.
SATIŞIN 2.7 KATI TEKLİF
Hazine ve Maliye Bakanlığı toplam 1 milyar 507 milyon TL borçlandı. 1 milyar 298 milyon TL’lik teklif gelen ihalede net satış 474.9 milyon TL oldu. Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 50 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 682.5 milyon liralık satış yapıldı. Hazine’nin 1.5 milyar TL’lik borçlanma gerçekleştirdiğine dikkat çeken GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Hazine, borçlanma rasyosunu düşürme politikasına uygun şekilde hareket etmeye devam ediyor. Dönemsel faiz görece düşük, bu bakımdan ihalenin başarılı olduğunu söylemeliyiz” dedi.
İHALELERDE DEĞİŞİM
14 Ağustos 18 Aralık
Dönemsel faiz (%) 10.13 9.74
Ortalama fiyat (TL) 92.8 101.9
İhalede net satış* 513 475
İhale teklif* 1.346 1.298
* Milyon TL
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