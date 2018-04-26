7 yaşında vergi rekortmeni
İnternette "Rich Kids of Today" (Günümüzün Zengin Çocukları) isimli site, dünyanın en çok kazanan çocuklarının listesini yaptı. Birinciliği, YouTube'daki kanalında üç yıldır oyuncakları deneyerek yorum yapan 7 yaşındaki Ryan aldı.
Ryan Toys Review isimli kanal sayesinde zirveye oturan Ryan, her yıl 11 milyon dolar kazanıyor. Listenin ikinci sırasında Sia'nın video kliplerinde dans ederek dünya çapında ünlenen ve 7 yıldır ABD'deki TV şovlarında dans eden 15 yaşındaki Maddie Ziegler bulunuyor. Maddie yılda 5 milyon dolar kazanıyor.
Üçüncü sıradaysa yine yılda 5 milyon dolar kazanan 14 yaşındaki Stranger Things dizisi oyuncusu Millie Bobby Brown var. Sabah'taki habere göre, Modern Family dizisindeki rolüyle yılda 4 milyon dolar kazanan 10 yaşındaki Aubrey Anderson- Emmons dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Stranger Things'deki rolüyle ünlenen ve yılda 3 milyon dolar kazanan 15 yaşındaki Finn Wolfhard var.
Kısa müzik veya teatral performans videolarının yüklendiği "musical.ly" isimli uygulamayla ünlenen 15 yaşındaki Jacob Sartorius yılda 3 milyon dolarlık geliriyle listenin altıncı sırasında yer bulurken, Cindy Crawford'ın kendisi gibi manken olan 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber de yıllık 500 bin dolarlık geliriyle listeye girdi.
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