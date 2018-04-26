7 yaşında vergi rekortmeni

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
26.04.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

7 yaşında vergi rekortmeni

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7 yaşında vergi rekortmeni

İnternette "Rich Kids of Today" (Günümüzün Zengin Çocukları) isimli site, dünyanın en çok kazanan çocuklarının listesini yaptı. Birinciliği, YouTube'daki kanalında üç yıldır oyuncakları deneyerek yorum yapan 7 yaşındaki Ryan aldı.

Ryan Toys Review isimli kanal sayesinde zirveye oturan Ryan, her yıl 11 milyon dolar kazanıyor. Listenin ikinci sırasında Sia'nın video kliplerinde dans ederek dünya çapında ünlenen ve 7 yıldır ABD'deki TV şovlarında dans eden 15 yaşındaki Maddie Ziegler bulunuyor. Maddie yılda 5 milyon dolar kazanıyor.

Üçüncü sıradaysa yine yılda 5 milyon dolar kazanan 14 yaşındaki Stranger Things dizisi oyuncusu Millie Bobby Brown var. Sabah'taki habere göre, Modern Family dizisindeki rolüyle yılda 4 milyon dolar kazanan 10 yaşındaki Aubrey Anderson- Emmons dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Stranger Things'deki rolüyle ünlenen ve yılda 3 milyon dolar kazanan 15 yaşındaki Finn Wolfhard var.

Kısa müzik veya teatral performans videolarının yüklendiği "musical.ly" isimli uygulamayla ünlenen 15 yaşındaki Jacob Sartorius yılda 3 milyon dolarlık geliriyle listenin altıncı sırasında yer bulurken, Cindy Crawford'ın kendisi gibi manken olan 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber de yıllık 500 bin dolarlık geliriyle listeye girdi.

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