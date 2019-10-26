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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ/ANKARA
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 milyar liralık vergi paketi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
7 milyar liralık vergi paketi

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu paketten 6-7 milyar liralık gelir bekleniyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz imzası ile Meclis’e verilen Teklifte yer alan, değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mülklerden “Değerli Konut Vergisi” alınması düzenlemesinden yaklaşık 100 bin konutun etkileneceği, bu konutların 80 bininin İstanbul’da olduğu öğrenildi. Meclis’e sunulan teklifte yer alan yüksek gelirli kişilere vergi artışından ise yaklaşık 50 bin kişinin etkileneceği ifade ediliyor.

100 BİN KIYMETLİ VERGİ

Teklif ile bina vergi değeri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutlara “değerli konut vergisi” getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, kademeli olarak uygulanacak vergi, yaklaşık 100 bin konutu kapsayacak. Bu konutların yaklaşık 80 bini ise İstanbul’da. Teklifte, değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasındaki konutlardan yıllık binde 3; 7.5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlardan binde 6; 10 milyon liranın üzerindeki konutlardan da binde 10 vergi alınacağı yer alıyor.

Teklifte yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi vermesi de hedefleniyor. Yaklaşık 50 bin kişinin yüksek gelirli olduğu ve bu vergiden etkileneceği belirtiliyor. Dijital vergiden elde edilecek gelirin ilk etapta 1 milyonu geçmeyeceği dile getiriliyor.

SPOR VERGİSİ ŞİKÂYETi

Yüksek gelir vergisine çok fazla itirazın olmadığı, en çok itirazın ise spor kulüplerinden geldiği bilgisi verildi. Spor kulüplerinin, özellikle yurt dışından sporcu transferi ücretlerinde büyük artış olacağı ve bunun da borç yüklerini arttıracağı için itiraz ettikleri belirtiliyor.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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