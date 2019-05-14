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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel Alp
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

7 günde vatandaşlık dolandırıcılığı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
7 günde vatandaşlık dolandırıcılığı

Avrupa Birliği (AB) üyeliğine girmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’a Türk akını sürüyor.

Türklerin kurduğu şirket sayısı 3 bini aşarken, faal durumda olanlar ise sadece 300 civarında. Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun, Karadağ’dan vatandaşlık alarak Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olma hayali kuran Türkleri dolandırıcılar konusunda uyardı. Karadağ vatandaşı yapma vaadiyle insanlardan 10 bin Euro’ya ulaşan paralar alındığını belirten Saykun, “Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Burası kolay vatandaşlık dağıtan bir ülke değil. Konut da alsanız, otel de yapsanız vatandaşlık almanız garanti değil” dedi.

7 günde vatandaşlık dolandırıcılığı

Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan ise “Karadağ’da ev alana otomatik vatandaşlık, 2 saatte oturma izni verme gibi duyurular gerçek değil” diye konuştu. Türkler’in, çocuklarına huzur ve güven ortamında, doğal beslenme fırsatıyla, devlet okullarında Finlandiya modelli eğitim aldırmak için Karadağ’a yerleştiklerini belirten Saykun, bunun için de ya konut aldıklarını ya da şirket kurduklarını söyledi. Saykun, vatandaşlık vaadiyle Türkler’i kandıran simsarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek ülkedeki yasal süreci şöyle anlattı: “Şirket kurmak için 1 Euro sermaye yeterli. Yasal işlemler nedeniyle 300 Euro da kuruluş maliyeti var. Şirketi kurduktan 7 gün sonra çalışma ve oturma kartı almanız için de 280 Euro harç ödeniyor. Tüm bu işlemler için 200 Euro gibi bir aracılık hizmet bedeli ödemek yeterli. Dolayısıyla 800 Euro’ya şirket kurup, oturma ve çalışma izni alınabilir. Oysa İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde, lüks otellerde toplantılar yapılıp, 7 günde vatandaşlık vaadiyle 10 bin Euro isteyenler var. Bunlara inanmayın. Bu ülkede zaten 7 günde 800 Euro’ya oturma ve çalışma izni alınabiliyor.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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