7 baÅŸkanÄ±n 5â€™i Koçâ€™tan
OTOMOTÄ°V Sanayii DerneÄŸiâ€™nin (OSD) dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen 44â€™Ã¼ncÃ¼ OlaÄŸan Genel Kuruluâ€™nda 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana derneÄŸin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Kudret Ã–nen, gÃ¶revini, Ford Otosan Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haydar YenigÃ¼nâ€™e devretti.Â
YenigÃ¼n, 44 yÄ±l Ã¶nce kurulan OSDâ€™nin 7â€™inci baÅŸkanÄ± oldu. Haydar YenigÃ¼n, OSDâ€™nin sektÃ¶rÃ¼n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve sanayinin bel kemiÄŸi olduÄŸunu belirterek, derneÄŸin baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini bir bayrak yarÄ±ÅŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. 1974 yÄ±lÄ±nda kurulan OSDâ€™de Haydar YenigÃ¼nâ€™Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile â€˜KoÃ§â€™ geleneÄŸi yine bozulmadÄ±. OSDâ€™nin 44 yÄ±llÄ±k tarihinin 38 yÄ±lÄ±nda 6 baÅŸkandan 4â€™Ã¼ KoÃ§ Holding bÃ¼nyesinden seÃ§ilirken, Haydar YenigÃ¼nâ€™le bu sayÄ± 5â€™e yÃ¼kseldi. DiÄŸer bir ayrÄ±ntÄ± ise Kudret Ã–nen dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m KoÃ§ baÅŸkanlarÄ± Ford Otosanâ€™dan Ã§Ä±ktÄ±.
KOÃ‡â€™SUZ 6 YIL
KurulduÄŸu 1974 yÄ±lÄ±nda 11 firmayla, bugÃ¼n ise 14 firmayla temsil edilen OSDâ€™nin ilk baÅŸkanÄ± Mustafa Yalmanâ€™dÄ±. 1974-1978 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda baÅŸkanlÄ±k yapan Yalman o dÃ¶nem ÅŸimdi Askam ismini alan Chrysler Kamyonâ€™u yÃ¶netiyordu.Â 1978 yÄ±lÄ±nda Yalmanâ€™dan gÃ¶revi Ford Otosanâ€™Ä±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Binbir devralÄ±rken, Binbirâ€™in ardÄ±ndan ise 1987 yÄ±lÄ±nda Uzel Makineâ€™nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ziya Ã–zkan OSDâ€™nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ baÅŸkanÄ± oldu. 1989 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde derneÄŸin 15â€™nci Genel Kuruluâ€™nda baÅŸkanlÄ±ÄŸa Ford Otosanâ€™Ä±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ä°hsan Ä°lkbahar seÃ§ildi. SÃ¶ktÃ¶rÃ¼n duayenlerinden Ä°lkbahar 15 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resiyle adeta rekor kÄ±rdÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda 15 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamlayan Ä°lkbahar gÃ¶revini o dÃ¶nem yine Ford Otosanâ€™Ä±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Turgay Durakâ€™a bÄ±raktÄ±. Turgay Durakâ€™Ä±n KoÃ§ Holding CEOâ€™su olmasÄ±yla birlikte KoÃ§ Holding DiÄŸer Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± Kudret Ã–nen 2010 yÄ±lÄ±nda OSDâ€™nin 6. baÅŸkanÄ± oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda KoÃ§ Holdingâ€™den emekli olmasÄ±na raÄŸmen baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devam ettiren Ã–nenâ€™in yerine dÃ¼n 7â€™inci baÅŸkan olarak da Ford Otosan Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haydar YenigÃ¼n seÃ§ildi.
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