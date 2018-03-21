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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
21.03.2018 - 21:51, Son GÃ¼ncelleme:

7 baÅŸkanÄ±n 5â€™i Koçâ€™tan

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7 baÅŸkanÄ±n 5â€™i Koçâ€™tan

OTOMOTÄ°V Sanayii DerneÄŸiâ€™nin (OSD) dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen 44â€™Ã¼ncÃ¼ OlaÄŸan Genel Kuruluâ€™nda 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana derneÄŸin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Kudret Ã–nen, gÃ¶revini, Ford Otosan Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haydar YenigÃ¼nâ€™e devretti.Â

YenigÃ¼n, 44 yÄ±l Ã¶nce kurulan OSDâ€™nin 7â€™inci baÅŸkanÄ± oldu. Haydar YenigÃ¼n, OSDâ€™nin sektÃ¶rÃ¼n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve sanayinin bel kemiÄŸi olduÄŸunu belirterek, derneÄŸin baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini bir bayrak yarÄ±ÅŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. 1974 yÄ±lÄ±nda kurulan OSDâ€™de Haydar YenigÃ¼nâ€™Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile â€˜KoÃ§â€™ geleneÄŸi yine bozulmadÄ±. OSDâ€™nin 44 yÄ±llÄ±k tarihinin 38 yÄ±lÄ±nda 6 baÅŸkandan 4â€™Ã¼ KoÃ§ Holding bÃ¼nyesinden seÃ§ilirken, Haydar YenigÃ¼nâ€™le bu sayÄ± 5â€™e yÃ¼kseldi. DiÄŸer bir ayrÄ±ntÄ± ise Kudret Ã–nen dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m KoÃ§ baÅŸkanlarÄ± Ford Otosanâ€™dan Ã§Ä±ktÄ±.

KOÃ‡â€™SUZ 6 YIL

KurulduÄŸu 1974 yÄ±lÄ±nda 11 firmayla, bugÃ¼n ise 14 firmayla temsil edilen OSDâ€™nin ilk baÅŸkanÄ± Mustafa Yalmanâ€™dÄ±. 1974-1978 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda baÅŸkanlÄ±k yapan Yalman o dÃ¶nem ÅŸimdi Askam ismini alan Chrysler Kamyonâ€™u yÃ¶netiyordu.Â  1978 yÄ±lÄ±nda Yalmanâ€™dan gÃ¶revi Ford Otosanâ€™Ä±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Binbir devralÄ±rken, Binbirâ€™in ardÄ±ndan ise 1987 yÄ±lÄ±nda Uzel Makineâ€™nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ziya Ã–zkan OSDâ€™nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ baÅŸkanÄ± oldu. 1989 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde derneÄŸin 15â€™nci Genel Kuruluâ€™nda baÅŸkanlÄ±ÄŸa Ford Otosanâ€™Ä±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ä°hsan Ä°lkbahar seÃ§ildi. SÃ¶ktÃ¶rÃ¼n duayenlerinden Ä°lkbahar 15 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resiyle adeta rekor kÄ±rdÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda 15 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamlayan Ä°lkbahar gÃ¶revini o dÃ¶nem yine Ford Otosanâ€™Ä±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Turgay Durakâ€™a bÄ±raktÄ±. Turgay Durakâ€™Ä±n KoÃ§ Holding CEOâ€™su olmasÄ±yla birlikte KoÃ§ Holding DiÄŸer Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± Kudret Ã–nen 2010 yÄ±lÄ±nda OSDâ€™nin 6. baÅŸkanÄ± oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda KoÃ§ Holdingâ€™den emekli olmasÄ±na raÄŸmen baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devam ettiren Ã–nenâ€™in yerine dÃ¼n 7â€™inci baÅŸkan olarak da Ford Otosan Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haydar YenigÃ¼n seÃ§ildi.

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