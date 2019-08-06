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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

7 ayda binlercesi geldi!

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7 ayda binlercesi geldi!

Ege Port Limanı'na 7 ayda 103 gemi demir attı, 84 bin 800 yolcu Kuşadası'nı ve çevredeki tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine bu yılın 7 ayında 103 gemi ve 84 bin 800 yolcu geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" ve "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Olympia"adlı kruvaziyer gemileri Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 3 bin 909 yolcudan bazısı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Böylece Kuşadası ilçesi, 2019 yılında şimdiye kadar 103 kruvaziyer gemisinden inen 84 bin 800 yolcuyu misafir etmiş etti. Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, limana 2019 yılında 198 kruvaziyer gemisi ile 185 bin yolcunun geleceğini belirtti. 

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