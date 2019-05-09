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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.05.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata

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7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata

Avustralya'da yeni 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası olduğu paranın tedavüle girmesinden yedi ay sonra fark edildi.

Merkez Bankası, bir Instagram kullanıcısı tarafından tespit edilen hatanın yeni basımda düzeltileceğini, 46 milyon adet banknotun geçerli olmaya devam edeceğini açıkladı.

7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata
Sadece büyüteçle bakınca görülebilen yazım hatası, paranın Avustralya'nın ilk kadın milletvekili Edith Cowan'ın 1921'de Meclis'te yaptığı konuşmasından alıntının basılı olduğu tarafta tespit edildi.
7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata
İngilizce'de sorumluluk anlamına gelen "responsibility" sözcüğünün, son "i" harfinin unutularak "responsibilty" olarak yazıldığı görüldü.
7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata
Cowan bu konuşmasında "Bu aradaki tek kadın olmak büyük bir sorumluluk. Diğer kadınların da burada olması gerekliliğini vurgulamak istiyorum" diyor.
7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata
Ekim'de tedavüle giren banknotlarda bu cümle, birkaç kez tekrarlanıyor.
7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata
Merkez Bankası yeni basımda hatanın düzeltileceğini açıkladı ancak piyasadaki banknotlar, kullanılmaya devam ediyor.
7 ay önce basılanlarda var... 50 dolarlık banknotlarda inanılmaz hata

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