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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
26.08.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

7 ay boyunca hasat ediliyor

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7 ay boyunca hasat ediliyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen ’kırmızı elmas’ olarak bilinen Kurşunlu çileğinde hasat devam ediyor. Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çileğin aralık ayına kadar hasadı sürecek. 8 bin dönüm alanda 150 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek tarlada 3,5- 4 liradan alıcı buluyor.

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde yaklaşık 8 bin dönüm alanda üretimi yapılan ’kırmızı elmas’ olarak bilinen Kurşunlu çileğinin hasadı devam ediyor. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 70 liraya çalışan kadın işçiler tarafından toplanan çilek, tarlada ise 3,5- 4 liradan alıcı buluyor. İlk hasadına mayıs ayının sonunda başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı Aralık ayında yapılacak.

’FİYATLAR DÜŞÜK AMA VERİM GÜZEL’

Çilek üreticisi Ayhan Acar, "Çilek işine başlayalı 12 yıl oldu. Mart ayından itibaren biz bunun işçiliğine başlıyoruz. Nisan, mayıs ayı gibi verime geçiyor. Aralık ayına kadar da hasat yapıyoruz. Verim çok güzel, biraz maliyette sıkıntı var. Fiyatlar biraz düşük. Şu an tarlada fiyatlar 3,5- 4 TL. Önümüzdeki günlerde fiyat mutlaka yükselecek. Diğer bölgelerde de şu an çilek çıkıyor. Bundan dolayı fiyatlar biraz düştü. Bizim ürünümüz Türkiye'de bir numara. Eskiden tarlalar açıktı, şimdi seralara çevirdik. Bugün yağmur yağıyor ama etkilenmiyoruz. Normalde çilek en ufak nemden etkilenir, çürür ama sera olduğu için etkilenmiyor. Biz mahsulü naylonla koruyoruz, verimi artırıyoruz. Yoksa ürün çöp oluyor" diye konuştu.

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