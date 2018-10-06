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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
VAHAP MUNYAR
06.10.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

7.5 milyar Euro’luk İGA, 29 Ekim’de ‘ISL’ koduyla açılıyor

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
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Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
7.5 milyar Euro’luk İGA, 29 Ekim’de ‘ISL’ koduyla açılıyor

Bugüne kadar 7.5 milyar Euro harcanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda sona yaklaşıldı. 29 Ekim tarihi itibariyle faaliyete başlayacak olan havalimanında, 31 Aralık 2018 gecesine kadar “ISL” kodu kullanılacak. Bu tarihten sonra ise Atatürk Havalimanı’nda kullanılan “IST” kodu İstanbul Yeni Havalimanı’na geçecek.

TAŞINMANIN 29-31 Aralık 2018’e ertelendiği İstanbul Yeni Havalimanı’nın son durumunu görmek üzere İGA Havalimanı İşletmesi AŞ CEO’su Kadri Samsunlu ile şantiyede buluştum. Samsunlu’nun ilk sözü açılış tarihi ile ilgili oldu:

- 29 Ekim 2018’deki açılışımız “sembolik” değil, gerçek olacak. O günden itibaren Türk Hava Yolları (THY) az da olsa bazı seferlerini buradan yapacak.
29-31 Aralık tarihinin altını çizdi:

- Atatürk Havalimanı’ndan buraya 45 saat süreceği öngörülen taşınma işlemi 2 ay kaydırıldı. 29-31 Aralık’ta büyük taşınma gerçekleşecek.
Açılış gününe yeniden döndü:

- Yani, sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de açılışı yaptıktan sonra burası kapanıp, 2 ay sonrayı beklemeyecek. THY’nin tarifesini düzenleyebildiği bazı iç-dış seferler buradan yapılacak.
Ardından Samsunlu’nun önderliğinde Hürriyet’in fotoğraf ustası Sebati Karakurt, İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve Kurumsal İletişim Müdürü Hatice Alioğlu’yla birlikte 2 saatlik terminal, apron turuna çıktık.

7.5 milyar Euro’luk İGA, 29 Ekim’de ‘ISL’ koduyla açılıyor

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.


Tur sırasında yatırımın tamamlanan bölümünün parasal boyutunu sordum, Samsunlu yanıtladı:

- Şu ana kadarki yatırım gerçekleşmesi 7.5 milyar Euro’yu buldu.
Tamamlanan iki pisti işaret etti:

- Pistlerin yanında birer yedek pistimiz var. Yedeklerin ikisi de asıl pistler ile bire bir aynı.
İnşaatı süren 3’üncü piste dikkat çekti:

- 3’üncü pistimiz 29 Ekim’deki açılıştan 16 ay sonra devreye girecek. 3’üncü pist dahil yatırımın kalan bölümüne 2.5 milyar Euro harcanacak.
Bir süre önce sosyal medyada yayılan “çukur” fotoğrafını anımsatıp, sordum:

- O “çukur”un tam yeri neresiydi? Pistlerde, apronda sıkıntı var mı?
Bu sorum üzerine Teknofest etkinliğini anımsattı:

- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın önderliğinde gerçekleşen Teknofest sırasında havalimanımıza F-16’lar, askeri kargo uçakları, Cumhurbaşkanımızı taşıyan dahil toplam 639 uçak indi. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı.

Çukur ile ilgili bilgi verdi:
- Pistler, apron ve uçak park alanları ile hiç ilgisi olmayan bir noktada, metro inşaatından kaynaklanan göçük yaşandı, o kadar.
İstanbul Yeni Havalimanı’nda 29 Ekim’den itibaren başlayacak uçuşlarda kullanılacak uluslararası kodu merak ettim, anlattı:
- 31 Aralık 2018 gecesine kadar mevcut “IST” kodu Atatürk Havalimanı’nın kullanımında olacak. Burada o tarihe kadar “ISL” kodu kullanılacak. 31 Aralık gecesinden itibaren “IST” buraya geçecek.

7.5 milyar Euro’luk İGA, 29 Ekim’de ‘ISL’ koduyla açılıyor


Geçtiğimiz günlerde 1000 kişiyle gerçekleştirilen “yolcu testi”ne değindi:
- O gün buraya iki yolcu uçağı indi. 1000 kişinin bagajları dahil uçağa biniyormuş gibi tüm işlemleri yapıldı. Ardından aynı 1000 kişi havalimanına iniş yapmış gibi çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Her şey tıkır tıkır işledi. 17-18 Ekim’de 3 bin kişiyle bir test daha yapacağız.
Tur sırasında İGA’nın ortakları Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu, CEO Samsunlu’yu aradı. Telefonu alıp iki ortağa da takıldım:
- Burada hummalı çalışma sürüyor. 29 Ekim’e nasıl yetişecek?
İki ortak da aynı yanıtı verdi:
- Bitti, bitti... Kalan iş hiçbir şey değil.
Ev sahibi DHMİ, 25 yıllık ana kiracı IGA ve en büyük operasyonu yapacak THY, İstanbul Yeni Havalimanı için gün sayıyor.

Kargo, en az bir yıl Atatürk Havalimanı’nda kalacak

IGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, 31 Aralık 2018’de taşınmanın tamamlanması sonrasında Atatürk Havalimanı’nın açık kalacağını belirtti:
- Yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı’na geçecek. Ancak, kargo bölümünün taşınması en az bir yıl sonra olacak. Yani, başta THY olmak üzere kargo seferleri yapan şirketler, bir yıl daha Atatürk Havalimanı’nı kullanacak.
Özel jetlere hizmet veren Genel Havacılık bölümüne işaret etti:
- Genel Havacılık hizmetleri de Atatürk Havalimanı’nda sürecek.

Limana ilk gemi 8 Ağustos’ta geldi 64 bin ton yakıt hazır

IGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu’ya uçak yakıtını taşıyacak tankerlerin yanaşacağı limanın durumunu sordum, yanıtladı:
- Limanımız devreye girdi. İlk gemiz 8 Ağustos’ta yanaştı. 64 bin ton jet yakıtımız hazır.

 

İnişlerin yüzde 80’i karadan olacak

KADRİ Samsunlu’ya İstanbul Yeni Havalimanı’nın bulunduğu bölgedeki rüzgar sıkıntısı ile ilgili tartışmayı anımsattım, anlattı:
- Bölgenin 50-100 yıllık rüzgar verileri çıkarıldı. Ölçümler yapıldı. Rüzgarla ilgili buraya özgü bir sıkıntı yaşanmasını öngörmüyoruz.
Lodos olduğunda Atatürk Havalimanı’na deniz üzerinden inişlerin yapılamadığını anımsatıp, sordum:
- Yeni Havalimanı’na inişler çoğunlukla hangi yönden olacak?
- İnişlerin yüzde 80’i denize doğru olacak. Yüzde 20’si denizden karaya doğru gerçekleşecek.

6 bilim insanı isim için özel çalışma yapıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran 2018 günü akşam saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk inişi yaptıktan sonra İGA Havalimanı İşletmesi’nin ortakları Cengiz, MAPA, Limak, Kolin ve Kalyon İnşaat’ın patronlarıyla görüştü.
IGA’nın ortağı şirketlerin yönetim kurulu başkanları Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir ve Mehmet Nazif Günal başta olmak üzere, tüm ekip sordu:

7.5 milyar Euro’luk İGA, 29 Ekim’de ‘ISL’ koduyla açılıyor


- Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ne olacak?
Erdoğan, karara onlardan katkı istedi:

- İsim konusunda burayı inşa eden ortaklar olarak sizlerin kararını öğrenmek isterim.
Bunun üzerine 6 bilim insanından oluşan bir ekip kuruldu, isim konusunda çalışmalar başladı. Söz konusu ekip, dünyadaki örnekleri araştırırken, ABD’den bazı havalimanlarına odaklandı:

* Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı: 1920’lerde Atlanta Belediye Havalimanı adıyla temeli atıldı. 1971’de William B. Hartsfield’in adı verildi. 2003’te havalimanının adına Maynard H. Jackson da eklendi. Yani, halen dünyanın en büyüğü olan Atlanta Havalimanı, bir asırlık geçmişine katma değer sağlayan iki liderin adıyla faaliyet gösteriyor.

* Reagan National Havalimanı: 1926’da Washington Havalimanı adıyla kuruldu. 1998’de William Jefferson Clinton, bir önceki Başkanı onore etmek için Ronald Reagan Washington Havalimanı olarak değiştirilmesini öneren Kongre kararını onayladı. O sırada Reagan hayattaydı. 2004’te vefat etti.

* Houston Havalimanı: 1937’de William P. Hobby tarafından açıldı. 1969’da dönemin ABD Başkanı George Bush, bu havalimanını büyüten adımı attı. Şimdi, üst kimliği “Houston Havalimanı” olsa da, aynı zamanda “George Bush Kıtalararası Havalimanı” olarak da tanınıyor.

* Bill ve Hilary Clinton Havalimanı: Arkansas’ta 1937 yılında Adams Fields adıyla açılan havalimanının adı, 2012’de “Bill ve Hilary Clinton” olarak değiştirildi.
İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, 6 bilim insanının yürüttüğü çalışmalar sırasında kendi kişisel görüşünü şöyle ortaya koydu:
- Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemiz için tartışılmaz bir değerdir. Böylesine büyük bir değerin bu tür kıstaslar içine sokulmaması gerekir.

7.5 milyar Euro’luk İGA, 29 Ekim’de ‘ISL’ koduyla açılıyor


Rüzgar santralını IGA ortakları aldı 2019’da sökülecek

IGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu’yla İstanbul Yeni Havalimanı’nın yanı başındaki rüzgar santralını sordum, yanıtladı:
- IGA’nın ortakları Alto Holding’e ait 24 megavatlık o santrali bu yıl satın aldı.
Santralın uçuşlar konusunda sıkıntı yaratıp yaratmayacağını merak ettim, anlattı:
- Zaten ortaklarımız söz konusu santralı o nedenle satın aldı. 2019 başından itibaren buradan taşıyacaklar.

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
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