7.2 milyon ürüne ‘güvensizlik’ engeli
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın 10 ayında oyuncaktan serum setine, şırıngadan iş eldivenine kadar 7.2 milyon ürünün güvensiz/uygunsuz bulunması nedeniyle Türkiye’ye ithalatına izin vermediklerini açıkladı.
Pekcan, yurtiçinde de 1.8 milyon ürünü denetleyerek, 22 binin güvensiz olduğunu tespit ettiklerini söyledi. 2020’de özellikle internet ortamında satılan ürünlerin etkin denetlenmesi adına çalışma yapacaklarını belirten Pekcan, “Bu yılın 10 ayında tıbbi cihazdan cep telefonuna, inşaat demirine kadar 1.7 milyar ithal ürünü denetledik. Aralarında oyuncak, serum seti, şırınga gibi pek çok ürünün bulunduğu 7.2 milyon güvensiz/uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik. İç piyasada da 1.8 milyon ürünü denetleyerek 22 bin ürünün güvensiz olduğunu tespit ettik. Ayrıca Türk malı imajını korumak için geleneksel tarım ürünlerimizle ilgili ihracat öncesi uyguladığımız kalite denetimi çerçevesinde 125 bin ihracat partisi ürünü denetleyip, yaklaşık 2 bin ürünün ihracatına izin vermedik. Önümüzdeki yıl denetimleri yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz” dedi.
2023’ü hedefleyen ihracat ana planında 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlediklerini belirten Ruhsar Pekcan, “Hedef ülkeler dünya gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde 60, küresel ithalattan yüzde 43.7 pay alan, toplam ithalatı 8.6 trilyon dolar olan ve toplam nüfusu 4.2 milyarı bulan ülkeler. Hedef sektörleri seçerken de orta-ileri ve ileri teknoloji ihtiva eden, teknoloji odaklı sermaye programı kapsamındaki sektörleri dikkate aldık. 17 ülkenin toplam ithalatında ülkemizin payını yüzde 0.5’ten yüzde 1’e, kimya, makine, otomotiv, elektrik-elektronik ve gıdada dünya ihracatında yüzde 0.76 olan ülkemiz payının yüzde 1’e yükseltilmesini hedefliyoruz” dedi.
3.7 MİLYAR DOLAR DESTEK
İhracata birçok alanda destekler verdiklerini belirten Ruhsar Pekcan, “Bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettik” ifadesini kullandı.
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