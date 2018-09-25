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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.09.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

68 ülkeye havlu ve bornoz satıyor

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68 ülkeye havlu ve bornoz satıyor

Ev tekstili ürünlerini dünyanın birçok noktasına ulaştıran Minteks, 68 ülkeye ihracat yapıyor. Son dönemlerde yaptıkları yatırımlarla hızlı bir büyüme yakaladıklarını anlatan Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, “Ağırlıklı havlu ve bornoz ürün gamından oluşan ihracat hacmimizi yeniliklerle arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa’nın ev tekstilindeki önde gelen markalarından Minteks, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, “Yüz elliden fazla desenle ürettiğimiz havlu ve bornozlarının yanı sıra, tekli havlu hediyelik kutusu, aile seti, 45 parça ahşap çeyiz sandığı gibi ürünlerimizle sektöre hep ilkleri ve yenilikleri kazandırdık. Aksesuar grubu ve 20 değişik aromada doğal sabunlarımız, şampuanlarımız, temizlik ürünlerimizin yer aldığı hijyen&sağlık gamındaki farklı ürün gruplarımızla da yaşam alanlarına değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

AR-GE VE İNOVASYON

Özkan İrman, özellikle tekstil sektöründe ilklerin ve yeniliklerin markası olmak için çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “Katma değerli üretime odaklanarak, inovatif ürünlerle ihracatta da avantaj sağladık. Tüketici talepleri doğrultusunda yatırımlarımıza da hız vererek ülke ekonomisine katkı koymaya devam ediyoruz. Minteks’in butik üretimini inovasyonel yapısıyla geliştirdik: Üretimin her aşamasına çeyrek asırlık deneyimlerimizi kattık. Ev tekstili sektöründe son yıllarda makine ve ekipman yatırımının yerini Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına bıraktı. Özellikle havlu ürün gruplarımıza, yaptığımız çiçek ve tropikal desenli nakışlarla 4 boyut kazandırdık. Ağırlıklı havlu ve bornoz ürün gamından oluşan ihracat hacmimizi yeniliklerle artırmayı hedefliyoruz” dedi.

68 ülkeye havlu ve bornoz satıyor


Özkan İrman, bu alandaki üretimin yüzde 70’ini daha çok çeyiz alışkanlığı olan Türki Cumhuriyetler, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt ağırlıklı olmak üzere 68 ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz 170 metrekarelik üretim alanından, bugün 27 bin metrekare açık, 7 bin 500 metrekare kapalı alanda olmak üzere 250 kişiyi istihdam eder konuma ulaştık. Halen global pazarda 120’den fazla noktada ürünlerimiz satılıyor. Bugün gelinen noktada Minteks; ihracat, iç piyasa, perakendecilik, gıda üretimi ve akaryakıt işletmeciliği ile faaliyet gösteren tanınmış bir marka haline gelmiştir. Bursa’da fabrika satış mağazamızın da bulunduğu tesisimizin konseptinde, bu yıl Nilüfer ilçesinde Özlüce Şubemizi de hizmete açtık. Türkiye’nin birçok noktasında ise kendi markamıza ait mağazalarımız bulunurken, yol üstü mağazacılıkta corner vererek büyüme noktasında çalışmalarımız da devam etmektedir.”

GIDA VE TEMİZLİK ALANINA GİRDİ

İNTERNET üzerinden de satış yaptıklarını hatırlatan Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, şöyle konuştu: “Online alışveriş sitemiz ile hizmet kalitesine ulaşılabilirliği kolaylaştırdık. Havlu ve bornozlarımızın yanı sıra, tekli havlu hediyelik kutusu, aile seti, 45 parça ahşap çeyiz sandığı, uyku gruplarıyla öne çıkmaya devam ediyoruz. Yeni markamız İR man Wear ile gençlere özel oyuncu t-shirtleri tasarladık. Mağazalarımızda internet sitemizde satışa sunduk. Ayrıca kestane şekeri, reçel, şekerleme, pişmaniye gibi ürün yelpazesini tüketime sunduğumuz gıda markamız Minör Majör ile de yaygınlaşmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin yaşam alanlarına doğal sabunlarımız, şampuanlarımız ve yüzey temizleyicilerimizden oluşan hijyen grubu ürünlerimizle de girmeyi başardık.”

68 ülkeye havlu ve bornoz satıyor


 

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