68 ülkeye havlu ve bornoz satıyor

Bursa’nın ev tekstilindeki önde gelen markalarından Minteks, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, “Yüz elliden fazla desenle ürettiğimiz havlu ve bornozlarının yanı sıra, tekli havlu hediyelik kutusu, aile seti, 45 parça ahşap çeyiz sandığı gibi ürünlerimizle sektöre hep ilkleri ve yenilikleri kazandırdık. Aksesuar grubu ve 20 değişik aromada doğal sabunlarımız, şampuanlarımız, temizlik ürünlerimizin yer aldığı hijyen&sağlık gamındaki farklı ürün gruplarımızla da yaşam alanlarına değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

AR-GE VE İNOVASYON

Özkan İrman, özellikle tekstil sektöründe ilklerin ve yeniliklerin markası olmak için çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “Katma değerli üretime odaklanarak, inovatif ürünlerle ihracatta da avantaj sağladık. Tüketici talepleri doğrultusunda yatırımlarımıza da hız vererek ülke ekonomisine katkı koymaya devam ediyoruz. Minteks’in butik üretimini inovasyonel yapısıyla geliştirdik: Üretimin her aşamasına çeyrek asırlık deneyimlerimizi kattık. Ev tekstili sektöründe son yıllarda makine ve ekipman yatırımının yerini Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına bıraktı. Özellikle havlu ürün gruplarımıza, yaptığımız çiçek ve tropikal desenli nakışlarla 4 boyut kazandırdık. Ağırlıklı havlu ve bornoz ürün gamından oluşan ihracat hacmimizi yeniliklerle artırmayı hedefliyoruz” dedi.









Özkan İrman, bu alandaki üretimin yüzde 70’ini daha çok çeyiz alışkanlığı olan Türki Cumhuriyetler, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt ağırlıklı olmak üzere 68 ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz 170 metrekarelik üretim alanından, bugün 27 bin metrekare açık, 7 bin 500 metrekare kapalı alanda olmak üzere 250 kişiyi istihdam eder konuma ulaştık. Halen global pazarda 120’den fazla noktada ürünlerimiz satılıyor. Bugün gelinen noktada Minteks; ihracat, iç piyasa, perakendecilik, gıda üretimi ve akaryakıt işletmeciliği ile faaliyet gösteren tanınmış bir marka haline gelmiştir. Bursa’da fabrika satış mağazamızın da bulunduğu tesisimizin konseptinde, bu yıl Nilüfer ilçesinde Özlüce Şubemizi de hizmete açtık. Türkiye’nin birçok noktasında ise kendi markamıza ait mağazalarımız bulunurken, yol üstü mağazacılıkta corner vererek büyüme noktasında çalışmalarımız da devam etmektedir.”

GIDA VE TEMİZLİK ALANINA GİRDİ

İNTERNET üzerinden de satış yaptıklarını hatırlatan Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, şöyle konuştu: “Online alışveriş sitemiz ile hizmet kalitesine ulaşılabilirliği kolaylaştırdık. Havlu ve bornozlarımızın yanı sıra, tekli havlu hediyelik kutusu, aile seti, 45 parça ahşap çeyiz sandığı, uyku gruplarıyla öne çıkmaya devam ediyoruz. Yeni markamız İR man Wear ile gençlere özel oyuncu t-shirtleri tasarladık. Mağazalarımızda internet sitemizde satışa sunduk. Ayrıca kestane şekeri, reçel, şekerleme, pişmaniye gibi ürün yelpazesini tüketime sunduğumuz gıda markamız Minör Majör ile de yaygınlaşmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin yaşam alanlarına doğal sabunlarımız, şampuanlarımız ve yüzey temizleyicilerimizden oluşan hijyen grubu ürünlerimizle de girmeyi başardık.”







