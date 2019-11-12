68 saniyede 1 milyar $
Çin merkezli dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba’nın, ‘Sevgililer Günü’ne alternatif olarak başlattığı ve büyük bir alışveriş çılgınlığına dönüşen ‘Bekarlar Günü’nde yapılan satış 30 milyar doları aştı.
11 Kasım’a denk geldiği için ‘Çifte 11-Double Eleven’ olarak da anılan 24 saatlik indirim kampanyasında, Alibaba geçen yıl 30 milyar doların üzerinde satış yapmıştı. Alibaba’nın 2009’da başlattığı ‘Bekarlar Günü’ indirimi 11 yılda dünyanın en büyük online alışveriş festivaline dönüştü. 486 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Alibaba’nın bu yılki alışveriş çılgınlığı ünlü şarkıcı Taylor Swift’in canlı performansı ile başladı.1000’in üzerinde markanın yer aldığı kampanyada 68 saniye içinde 1 milyar dolarlık satış yapıldı. İlk 9 saatte ise 22.6 milyar dolarlık (158.3 milyar yuan) satış gerçekleşti. Apple, L’Oreal, Uniqlo gibi 84 uluslararası marka da ilk bir saat içinde 100 milyon yuanlık satış yaptı. Kampanyada yer alan markaların yarısı satışlarını canlı olarak erkanlara yansıttı.
500 MİLYON KİŞİ YARARLANDI
Tüm dünyada yoğun bir ilgi uyandıran kampanyayı üzerinde ‘11’i Gerçekleştirin’ yazılı kırmızı tişörtler giyen Alibaba çalışanları evlerine gitmeden ofislerinde uyuyarak tamamladılar. Alibaba çalışanları için yılın en stresli dönemi olarak anılan ‘Bekarlar Günü’ kampanyasında yakalanan rekorlar Hangzhou’daki kampüse yerleştirilen devasa gonglarla duyuruldu. Her bir rekor ayrıca çalışanlara dağıtılan zafer kekleriyle de kutlandı. Bu yıl ilk kez Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın katılmadığı kampanyadan geçen yıla göre 100 milyon artışla 500 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Jack Ma geçen eylül ayında yeni bir hayata başlamak üzere yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
Bu yıl Çin’in e-ticaret satışlarının bu 1.9 trilyon doları aşarak dünyanın en büyüğü konumuna ulaşması bekleniyor. Çin tek başına global e-ticaret pazarınının yüzde 54.7’sini sahip. Ağırlıklı olarak Çin’in orta sınıfını hedefleyen Alibaba ülke ekonomisindeki yavaşlamaya karşı da hassas durumda. Şirket, bu yıl ilk 9 ayda yüzde 40 büyüme yakalasa da geçen yıl aynı dönemde yüzde 56 büyümüştü. Alibaba’nın da ülkedeki ekonomik yavaşlamadan etkilendiğine dikkat çeken analistler geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27 artan Bekarlar Günü satışlarının artışının bu yıl yüzde 20-25 seviyesinde kalmasını bekliyor.
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