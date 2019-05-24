650 bine yakın çocuk 'Okul Dışarıda Günü' ile sınıflarını açık havaya taşıdı

OMO’nun dünya çapında destekçisi olduğu, bugüne kadar 110 ülkede 6 milyon çocuğa ulaşan ve ülkemizde Aktif Yaşam Derneği’nin hayata geçirdiği Okul Dışarıda Günü, 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi. Açık havada oyunla ve keşfederek öğrenmenin önemine dikkat çekmek için düzenlenen Okul Dışarıda Günü’ne ilköğretim seviyesinde dünyadan 1,7 milyon, Türkiye’den ise 650 bine yakın çocuk katıldı.

Bu yıl okuldisaridagunu.org web sitesinden sunulan aktivite ve oyun içeriklerinde ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer verildi. Böylece çocuklar kadar onlar aracılığıyla ulaşılan yetişkinlerde de çevre bilinci konusunda farkındalık yaratılması, çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Okul Dışarıda Günü’ne katılan okullardan 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Dışarıda Günü sözcüleri olan Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Dr. Yankı Yazgan’ın yanı sıra Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz da eşlik etti.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen Türkiye’nin 2018’de Okul Dışarıda Günü’ne en çok katılım sağlayan üç ülkeden biri olduğunu söyleyen Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, “Okul Dışarıda Günü ile bu yıl ikinci kez öğretmenleri dersleri açık havaya taşımaya davet ettik. Ne mutlu ki bu yıl da 650 bine yakın çocuğa hep birlikte ulaştık. Tüm dünyada olduğu gibi web sitemizden kayıt yaptıran öğretmenler için destek oyun ve aktivite içerikleri hazırladık. Ebeveynlere de açık olan içeriklerimizde bu yıl ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer vererek çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine de dikkat çekmeyi hedefledik.” dedi.

“Sınıf içi eğitim ile açık havada deneyimleyerek öğrenme birbirini tamamlıyor”



Açık havada oyun oynamanın çocuklara diğer oyun türlerinin sağlayamayacağı öğrenme ve gelişim fırsatları sunduğunu, çocukların fiziksel sağlığı, zihinsel becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirdiğini söyleyen Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul, “’Okul Dışarıda’ derken hem dört duvar arasında kalmayıp açık havada olmak hem de okulun ve öğrenmenin gerçek yaşamla bağını kurabilecek deneyime dayalı yaratıcı öğrenme fırsatlarını çocuklarla buluşturmak akla gelmelidir. Okulların müfredatındaki oyun ve fiziki etkinlikler dersinin yanı sıra diğer dersler de açık havaya taşınacak faaliyetlerle zenginleştirilebilir. Sınıf içi eğitim ile açık havada deneyimleyerek öğrenme birbirini tamamlıyor. Tabi ki bu deneyimi bir günle sınırlamadan tüm yıla yayılmasını sağlamak da bu günün etkilerinin daha görünür olmasına katkı sağlayacaktır.”

“Açık havada zaman geçirmek çocukların doğayla ve çevreyle ilişkisini güçlendirir”



Dr. Yankı Yazgan ise çocukların açık havada oynamaya imkan buldukları ‘gerçek oyun’ olarak adlandırılan oyun tipinin onların etraflarındaki dünya ile ilgilenmeleri ve keşfe çıkmaları açısından öneminden bahsederken “Çocuklar bu sayede sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak pozitif yönde gelişir; oyun kurarak, oyun oynayarak ve yaparak empati kurmayı, sorun çözmeyi, geleceği planlamayı, öfkelerini ve zamanlarını yönetmeyi öğrenir.” dedi. Açık havada zaman geçirmenin çocukların çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini desteklediğini de söyleyen Yazgan, ayrıca geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi konularla çocuklukta tanışmanın çocukların yaşamları boyunca kaynakları verimli kullanmasını, toplum ve dünya adına tutumlu olmalarını sağladığını da ifade etti.

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz:

“OMO markamız ile uzun yıllardır anne ve babalara çocuklarının gelişiminde keşfetmeye ve deneyimleyerek öğrenmeye yer vermeleri için ilham vermeye çalışıyoruz. Son yıllarda çocukların dışarıda geçirdiği zamanın azaldığına vurgu yapan pek çok projeye imza attık. Dünyada Project Dirt’ün, Türkiye’de ise Aktif Yaşam Derneği’nin yaygınlaşması için çalıştığı Okul Dışarıda Günü’nü de bu çerçevede çok değerli buluyoruz. Öte yandan bu yılki içeriklerde okul derslerinin yanı sıra çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi başlıkların yer almasının hem çocuklar hem de ebeveynler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz”.

Okul Dışarıda Günü Hakkında



2012 yılından bu yana 110 ülkeden 6 milyon çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü, çocukların açık havada geçirdiği giderek zamanın azaldığına dikkat çekmek ve açık alanda oyun oynayarak öğrenmenin çocuklara sağladığı kazanımları vurgulamak amacıyla Project Dirt tarafından hayata geçirilmiştir. Türkiye’ye ilk kez 2018 yılında Aktif Yaşam Derneği tarafından taşınan ve Türkiye’den 500 bine yakın çocuğun katıldığı Okul Dışarıda Günü’ne tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de OMO destek vermektedir. Okul Dışarıda Günü’ne katılmak isteyen öğretmenler, ebeveynler ve paydaşlar www.okuldisaridagunu.org adresinden kayıt yaptırarak dersleri açık havaya taşırken bu özel gün için hazırlanan destek içeriklerden faydalanabilmektedir.