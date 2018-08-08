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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.08.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

65 yaş aylığının tarihi belli oldu... Bayramdan önce ödenecek mi?

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65 yaş aylığının tarihi belli oldu... Bayramdan önce ödenecek mi?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ‘üç aylık’ olarak da bilinen 65 yaş aylığının tarihi de merak konusu oldu. 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Peki, 266 liradan 500 liraya çıkartılan 65 yaş aylığı bayramdan önce ödenecek mi?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ardından ‘2022 aylığı’ ya da ‘fakirlik maaşı’ olarak da bilinen 65 yaş aylığının tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yaptığı konuşmada "65 yaş aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." açıklamasında bulunmuştu.

65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirlendi. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda 65 aylıklarını alabilecek.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

- 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlık sınırından az geliri olanlar.
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan geliri olmayan ve aylık almayanlar.
- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan.
- Devamlı geliri olmayanlar.
- 18 yaşından büyük ve vücut fonksiyonlarını yüzde 40 ile yüzde 69 arasında kaybeden özürlü kişiler.
- Kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar.

KİMLERİN 65 YAŞ AYLIĞI KESİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına gelir 483 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir.
65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp harçlık ödenenler 65 yaş aylığından yararlanamaz.

 

 

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