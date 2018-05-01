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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Noyan DOĞAN
01.05.2018 - 19:01, Son Güncelleme:

65 yaş aylığından kimler yararlanacak

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65 yaş aylığından kimler yararlanacak

Yeni düzenleme ile herhangi bir geliri olmayan ve 65 yaş üzerindekilere üç ayda bir toptan 783 lira ödenen yaşlılık aylığı, 1500 liraya çıkıyor. Peki, 65 yaş aylığı nedir ve kimler bu aylıktan yararlanabiliyor?

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, vergi ve prim alacaklarını yeniden yapılandıracaklarını, tüm cezalara düzenleme getireceklerini açıklarken, 65 yaş aylığını da 50065 yaş aylığından kimler yararlanacak
liraya çıkacaklarının müjdesini verdi. Peki, 65 yaş aylığı nedir ve kimler bu aylıktan yararlanabiliyor?

Halk arasında, ’65 herhangi bir geliri olmayan ve 65 yaş üzerinde kadın-erkek vatandaşlar yararlanabiliyor yaş aylığı’, kanunun adından dolayı ‘2022 aylığı’ ya da ‘fakirlik maaşı’ olarak da bilinen yaşlılık aylığından; hiçbir sosyal güvencesi olmayan, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan. Sadece 65 yaş üzeri olanlar değil; muhtaç, kimsesiz, 18 yaşından büyük engelli kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamış engeli yakını olanlar da ‘engelli aylığı’ adı altında bu imkandan faydalanıyor

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Yaşlılık aylığı almanın temel kriteri ise muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olunması. Bugün için de bu rakam 483 lira. 483 liranın altında geliri olan ve 65 yaşını dolduranlar bağlı oldukları kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alacakları muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurduklarında yaşlılık maaşı alabiliyorlar. 65 yaş aylığı alanlar aynı zamanda devletin sunduğu sağlık hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Altını bir kere daha çizmekte yarar var, 65 yaş maaşından; emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar ya da başka bir geliri olanlar yararlanamıyor.

1500 LİRAYA ÇIKIYOR
65 yaş aylığı, 3 ayda bir, senede dört kere ödeniyor. Aylık almaya hak kazananlar 3 ayda bir toplu para alıyor. Bugün için ödenen rakam ise aylık 261 lira, üç aylık da 783 lira. Başbakan Binali Yıldırım, verdiği müjdeyle artık 65 yaş aylığı aylık 500 liraya, üç aylık da 1500 liraya çıkacak. Yeni düzenleme ile 65 yaş aylığı yüzde 90 artırılmış olacak.

Şartları Neler?
- 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlık sınırından az geliri olanlar.
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan geliri olmayan ve aylık almayanlar.
- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan.
- Devamlı geliri olmayanlar.
- 18 yaşından büyük ve vücut fonksiyonlarını yüzde 40 ile yüzde 69 arasında kaybeden özürlü kişiler.
- Kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar.

SORU-CEVAP….
- İsteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum. Ne kadar prim ödersem emekli maaşım ne kadar olacak, sorumun yanıtını bulamadım. Bilal Kaya
İsteğe bağlı sigortalı olduğunuzda prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sizin tarafından belirlenecek prime göre aylık kazancın yüzde 32’si kadar prim ödemeniz gerekir. Bunun yüzde 20’si yaşlılık aylığı, yüzde 12’si de sağlık sigortası primidir.

- İlk olarak 1994-1998 arası çalışmam mevcut. Askerlik nedeniyle ayrıldıktan sonra 2002 Temmuz ayında tekrar ise başladım ve aralıksız halen çalışmaktayım. 550 gün askerlik borçlanmam var mı? Serkan Orhan
Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor. Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırır. Örneğin, emeklilik için gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren erkek çalışanların, çalıştığı süre emekliliğine yetmiyorsa, askerlik borçlanması yaparak bu süreyi tamamlayabilir.

- Murisim 2012 yılında vefat etti. 10 yıldan fazla Bağ-Kur pirimi yatırmıştı, emekliliği hak etmediği için yatırılan primleri geri alamadık. Yatırılan primleri almak için ne yapmamız gerekir? Tufan Güvel
Bağ-Kur’lular kendi adlarına ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini iade alabilirler. Sigortalı vefat etmişse, geride kalanlar da yaşlılık toptan ödemesi imkanından yararlanabiliyor. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekir.

- Daha önce gelir testine girerek GSS ödemiş ve sağlıktan faydalanmıştım. E-devletten GSS borcuma bakarak hepsini ödedim. Sağlıktan faydalanmak için provizyon sorduğumda, geçmişteki kapattığım işyeri üzerinden gözüken Bağ-Kur borcu yüzünden provizyon vermedi. SGK ya sorduğumda 2 ay önceki bir genelgeyle, borcu olanların, GSS borcu olmasa bile, artık sağlıktan faydalanamayacağını söylediler. Onur Tural
Önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılacak ve Bağ-Kur borcu olanlar genel sağlık sigortasından yararlanabilecek.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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