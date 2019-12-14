65 yaş 2048’de devreye girecek

SİGORTALI 22.5 MİLYON

Aktif sigortalı sayısının 2009 yılında yaklaşık 15 milyon iken 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 22.5 milyona ulaştığını ifade eden Selçuk, “Türkiye’de, bütün dünyada olduğu gibi, emeklilik için belirli bir yaş şartı vardı ve maalesef, 1992’de bu şart kaldırıldı. 1999’a gelindiğinde, o dönem SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi ifadesiyle, sistem iflas etme noktasına geldi ve bu tarihte emeklilik için yine bir yaş şartı getirildi ama bu sefer kademeli bir geçiş öngörüldü. AK Parti 2008’de, 1999 yılında o dönemin hükümeti tarafından çıkarılan kanunla getirilen kademeli yaşı aynen muhafaza etti. Nitekim, şu ana kadar uygulamada bizim fiilî emeklilik yaşımız 52. Yani 2019 yılında emekli aylığını bağladığımız emeklilerin ortalama yaşı 52. 65 yaş ancak 2048’de devreye girecek” dedi.

Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Dünyanın hiçbir ülkesinde ortalama 52 yaşında kimseyi emekli etmiyorlar. Fransa’yı görüyorsunuz. Biz 2045’te yaşlı bağımlılık oranının genç bağımlılık oranını aştığı bir ülke olacağız, eğer 3 çocuk hayalimiz gerçekleşmezse. Nüfusumuzun yüzde 9’u 65 yaş üzerinde ve 2050’da yüzde 16’sının 65 yaş üzerinde olmasını bekliyoruz.”