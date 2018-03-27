61 yıllık dededen toruna dava mirası! Mirasçı sayısı 500’ü aştı
Gölbaşı Hacımuratlı Mahallesi’ndeki 3 bin 550 dönümlük alanın ‘tapuya tescili’ için 1957’de açılan dava devam ediyor. 61 yıldır karara bağlanamayan dava sürecinde, hayatını kaybedenler oldu. Mirasçı sayısı da 500’ü aştı.
İLÇE İLÇE GEZDİ
61 yıldır mirasçılar ile itiraz edenler arasında geçen dava, farklı mahkemelerde onlarca hakim tarafından görüldü. Davanın açıldığı dönemde Haymana’ya bağlı olan Hacımurtalı, önce Çankaya’ya 1996’da ise Gölbaşı’na geçti.
Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gelen dosya, ilk celsede dava niteliği gerekçe gösterilerek Gölbaşı Kadastro Mahkemesi’ne devredildi.
YARIN YİNE DAVA VAR
Mirasçılar, paylarına düşen araziye ve tapularına kavuşmak için yarın bir kez daha Gölbaşı Kadastro Mahkemesi’nde görülecek davanın sonucunu bekleyecek. Dedelerinden miras kalan davayı 30 yıldır takip eden Yaser Atak ve ailesi, senelerdir davanın sonuçlanmasını bekliyor. Yaser Atak, “Arsalar değil ama bu dava babadan oğula miras kalıyor” diyor.
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