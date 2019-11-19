61 bin kişi tasarıma koştu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 14-17 Kasım’da düzenlenen Design Week Turkey (Türkiye Tasarım Haftası) 2019, 61 bin 382 ziyaretçi ile bugüne kadar olan en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. 4 gün süren etkinlik boyunca 100’den fazla konuşmacı ve 150’nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında katılımcılarla buluştu.
Sıra dışı bir program gerçekleştirdiklerini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda, dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul’umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok önemli. Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey’in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor” dedi. Önümüzdeki yıl yeni bir projeyi de hayata geçireceklerini ifade eden Gülle, “Moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.
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