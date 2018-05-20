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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
20.05.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

600 milyon dolar cirolu devin davasında karar çıktı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
600 milyon dolar cirolu devin davasında karar çıktı

İran'ın, Onur Air’in kendilerine ait olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce İstanbul’da açtığı davalardan ilk karar çıktı. Mahkeme, İran tarafının talepleri için ret kararı verdi. Onur Air hisselerinin üçüncü kişilere devri için tedbir kararını da kaldıran mahkeme, şirketin İranlı ortağının yokluğunda yapılan genel kurulda alınan kararların da yerinde olduğuna hükmetti.

İRAN devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlan Babek Zencani ve iki ortağı İran’da tutuklu yargılandıkları davada 2 yıl önce idam cezası aldı. İran, söz konusu yargılama ile eş zamanlı olarak çeşitli ülkelerde de bir dizi dava açtı. Açılan davaların özünü, Zencani’nin doğrudan kendi adına veya adamları üzerinden aldığı şirketlerin, İran Petrol Bakanlığı’na ait paralar ile alındığı; dolayısı ile söz konusu şirketlerin İran’a ait olduğu iddiası oluşturuyor.

Bu doğrultuda İran, Zencani’nin ortağı Mehdi Şems’in hissedarı olduğu Onur Air ile bağlı bulunduğu Ten Tour Turizm AŞ’ye karşı da 2015 yılında İstanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesinde 4 dava açtı. Yapılan yargılamalar sonrası davalardan bir kısmı için birleştirme kararı verilerek dava sayısı ikiye düşürüldü.

10 MAYIS’TA AÇIKLANDI
İkisi de Bakırköy Adliyesine görülen davaların biri sonuçlanırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Onur Air’e karşı Ağustos 2015’te açılan ilk davanın gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem davacı hem de davalı tarafların sunduğu deliller ve yaptığı savunmalar sonrasında önce şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrine tedbir koyan ardından da 15 Aralık 2016’da bu tedbiri kaldıran mahkeme, 1.5 yıl sonra davaya ilişkin nihai kararını verdi. 10 Mayıs tarihli gerekçeli kararda, İran tarafının davası ret edilirken, genel kurula katılım için usulüne uygun tebligat yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, davacı tarafın katılması halinde de oy oranı gereği sonucun değişmeyeceğini kaydetti. Kararda şirketin 2012-14 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemde zararının arttığı, sermaye artırımına da bu nedenle gidildiği de belirtilirken ayrıca, “Ön alım hakkı zaten geçerli değil” hükmü de yer aldı. Mahkemenin bu kararını, İran tarafının temyiz hakkı var. Karara ilişkin taraf avukatlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İrandan Zencani için Onur Air davası
İran'dan Zencani için Onur Air davası

ORTAĞIN İZNİ GEREKİYOR
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre İran tarafı Onur Air’e karşı açtığı davada şirketin 24 Nisan 2015’teki genel kurulunda, 3’üncü kişiye hisse devri için ortağın izninin alınmasını şart koşan maddede değişikliğe gidildiğini belirterek, bunun iptalini istedi. Ayrıca Onur Air ve Ten Tour’da hisse devrine engel olmak için mahkemeden tedbir talep etti. İran tarafının mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde öne sürülen gerekçeler şöyle sıralandı; “24 Nisan’daki genel kurul için usule uygun tebligat yapılmadı. Ortakların izni alınmadan Onur Air ve Ten Tour AŞ hisseleri satılmak istendi. Şirket hissesinin satışında ön alım hakkı tanınmadı. Hissenin 3’üncü kişilere satışında, ortakların iznini gerektiren maddede değişikliğe gidildi. Anılan genel kurulda alınan kararlar iptal edilsin ve yok hükmünde olduğu tespit edilsin.”

600 milyon dolar cirolu devin davasında karar çıktı

Babek Zencani, İran'ı 2.8 milyar dolar dolandırdığı iddiası ile yargılandığı davada idam cezası aldı.

RUHSAT İPTAL EDİLECEKTİ
Davalı konumundaki Onur Air adına dosyaya sunulan savunmada ise öncelikli olarak Mehdi Şems adına dava açma yetkisinin bulunmadığı kaydedildi. Savunma dilekçesinde, Zencani’nin ortağı Şems ile Şems’in Türkiye’deki yeddi emini Kudret Tuncel’in, düzenledikleri vekaletname ile hisse alım-satım yetkisini Zencani’ye verdikleri kaydedildi. Savunma dilekçesinde ayrıca “Davayı açmak için 3 aylık hak düşürücü süre geçti. Genel kurula katılım için kayıtlı adreslere davet yazılar gönderildi. Ten Tour AŞ ve Onur Air 3 yıldır finansal darboğazdaydı. Sermaye artırımı bu darboğazı aşmak için yapıldı. Genel Kurul kararları, ilgili kamu kurumunun talebine uygun yapıldı. Aksi halde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ruhsat iptaline gidebilirdi” denildi.

İkinci dava sürüyor

ONUR Air dışında bir diğer dava da eş zamanlı olarak, 4 Ağustos 2015 günü, Ten Tour Turizm AŞ’ye karşı açıldı. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde600 milyon dolar cirolu devin davasında karar çıktı
görülen dava da, Ten Tour’un 24 Nisan 2015 tarihinde yapılan genel kurulunda alınan sermaye artırımı kararının iptali yönünde. İptali istenen karar, şirketin sermayesinin 30 milyon TL’den 78 milyon 150 bin TL’ye çıkarılması oldu. Anılan davada ayrıca, Mehdi Şems ile Kudret Tuncel arasında imzalanan yeddi eminlik sözleşmesine dayalı olarak, Tuncel’e ait görünen hisselerin gerçekte Şems’e ait olduğu iddiası da ele alınıyor.

Cirosu 600 milyon dolar

1992 yılında kurulan Onur Air’in bin 600 çalışanı bulunuyor. 600 milyon dolar cirolu şirketin halen Babek Zencani ve ortakları ile anılmasının gerisinde ise 5 yıl önceki satış kararı yer alıyor. Dev hava yolu şirketinin hisseleri 2013 yılında Mehdi Şems ve Kudret Tuncel’e 250 milyon dolara satılmıştı. Zencani’nin aynı yılın sonunda İran’da tutuklanması sonrası çözülen ilişkiler ağı, İran Petrol Bakanlığı’nın Türkiye’de de bir dizi dava açmasına yol açmıştı. İran Petrol Bakanlığı’nın Onur Air ve ortaklarına açtığı dava ise, ilk kez iki yıl önce Hürriyet muhabiri İpek Yezdani’nin haberi ile gündeme gelmişti.



Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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