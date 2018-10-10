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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.10.2018 - 20:58, Son Güncelleme:

600 milyar Euro’luk uyarı

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600 milyar Euro’luk uyarı

Avrupa bilişim politikalarını belirleyen ve Avrupa’nın bilişimde en büyük sivil toplum kuruluşu olan Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) ile işirliği yapan Türkiye Bilişim Derneği’nden Türk firmalara ihracat konusunda uyarı geldi.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Avrupa Konseyi 2020 yılında 600 milyar Euro’ya ulaşması beklenen siber güvenlik pazarında Avrupalı şirketlerin daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yeni kriterler belirlemeye hazırlanıyor. Avrupa’ya yazılım ihraç etmek istiyorsanız, onların kriterlerine uymak zorundasınız” dedi.

AVRUPA DAHA ÇOK İSTİYOR

Siber güvenlik pazarında Avrupalı şirketlerin payının 10 milyar Euro’da kalması üzerine Avrupa Konseyi’nin bu payı artırmak için harekete geçtiğini belirten Rahmi Aktepe, şunları söyledi: ”Avrupa Konseyi, ‘Avrupa Siber Güvenlik Endüstrisi, Teknoloji ve Araştırma Yetkinlik Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı’nın kurulması’ düzenlemesi ile kriterleri artırarak, Avrupa ülkeleri dışından yazılım ihracatını zorlaştırıyor. CEPIS’in de aktif katkısıyla alınan bu kararlar ile Avrupa siber güvenlik kriterlerini arttırarak yazılım ithalatında büyük kısıtlamalara gidiyor.

HIZLI DAVRANMALI

Bu kararlardan Avrupa bünyesinde yer alan bilişim şirketlerinden daha çok Avrupa dışında yer alan şirketler etkilenecek. Siber güvenlik gerekçesiyle Avrupa ülkeleri dışında kriterlere uymayan firmalarla işbirliğine gitmeyecek, Avrupa’da yazılım satışına izin vermeyecek. Avrupa artık siber güvenliği tek merkezden yönetmek ve Avrupa’da kullanılacak yazılımı bu merkezin belirlediği kriterler ile kullanma kararı alıyor. Yani, Avrupa’ya yazılım ihraç etmek istiyorsanız, onların kriterlerine uymak zorundasınız. Biz TBD olarak, bu oluşumun içindeyiz ve kriterleri belirlemede söz sahibiyiz. Türk şirketlerini de yakından ilgilendiren TBD birlikteliği sayesinde Avrupa’ya ihracat kriterlerine hızlıca ayak uydurma şansına sahibiz.”

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