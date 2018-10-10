600 milyar Euro’luk uyarı
Avrupa bilişim politikalarını belirleyen ve Avrupa’nın bilişimde en büyük sivil toplum kuruluşu olan Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) ile işirliği yapan Türkiye Bilişim Derneği’nden Türk firmalara ihracat konusunda uyarı geldi.
TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Avrupa Konseyi 2020 yılında 600 milyar Euro’ya ulaşması beklenen siber güvenlik pazarında Avrupalı şirketlerin daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yeni kriterler belirlemeye hazırlanıyor. Avrupa’ya yazılım ihraç etmek istiyorsanız, onların kriterlerine uymak zorundasınız” dedi.
AVRUPA DAHA ÇOK İSTİYOR
Siber güvenlik pazarında Avrupalı şirketlerin payının 10 milyar Euro’da kalması üzerine Avrupa Konseyi’nin bu payı artırmak için harekete geçtiğini belirten Rahmi Aktepe, şunları söyledi: ”Avrupa Konseyi, ‘Avrupa Siber Güvenlik Endüstrisi, Teknoloji ve Araştırma Yetkinlik Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı’nın kurulması’ düzenlemesi ile kriterleri artırarak, Avrupa ülkeleri dışından yazılım ihracatını zorlaştırıyor. CEPIS’in de aktif katkısıyla alınan bu kararlar ile Avrupa siber güvenlik kriterlerini arttırarak yazılım ithalatında büyük kısıtlamalara gidiyor.
HIZLI DAVRANMALI
Bu kararlardan Avrupa bünyesinde yer alan bilişim şirketlerinden daha çok Avrupa dışında yer alan şirketler etkilenecek. Siber güvenlik gerekçesiyle Avrupa ülkeleri dışında kriterlere uymayan firmalarla işbirliğine gitmeyecek, Avrupa’da yazılım satışına izin vermeyecek. Avrupa artık siber güvenliği tek merkezden yönetmek ve Avrupa’da kullanılacak yazılımı bu merkezin belirlediği kriterler ile kullanma kararı alıyor. Yani, Avrupa’ya yazılım ihraç etmek istiyorsanız, onların kriterlerine uymak zorundasınız. Biz TBD olarak, bu oluşumun içindeyiz ve kriterleri belirlemede söz sahibiyiz. Türk şirketlerini de yakından ilgilendiren TBD birlikteliği sayesinde Avrupa’ya ihracat kriterlerine hızlıca ayak uydurma şansına sahibiz.”
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