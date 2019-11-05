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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

600 milyar dolarlık verimlilik tasarrufu

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600 milyar dolarlık verimlilik tasarrufu

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) üye Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 ülkede, enerji harcamalarındaki tasarruf geçen yıl itibarıyla 600 milyar doları aştı.

IEA tarafından yayımlanan “Enerji Verimliliği 2019” raporuna göre, dünya genelinde enerji verimliliğine ilişkin politikalarda ABD, Çin ve gelişmekte olan ülkelerde önemli ilerleme kaydedildi. Enerji verimliliğinde 2000’li yıllardan bu yana yaşanan gelişmeler sayesinde Enerji verimliliğine ilişkin yatırımlar 2018’de yüzde 1.6 artarak 240 milyar dolara ulaşırken, bu yatırımlar özellikle inşaat, ulaşım ve üretim endüstrisi sektörlerinde gerçekleşti. Bu alanda gelişimin istenilen düzeyde olmadığı belirtilen raporda, küresel ekonomilerin enerji kullanımını gösteren enerji yoğunluğunun yüzde 1.2 arttığı ve iklim değişikliği hedeflerini gerçekleştirebilmek için küresel enerji yoğunluğundaki iyileşmenin hızlanması gerektiği aktarıldı. Küresel ekonomilerin daha az enerji tüketerek büyümelerini sürdürebileceğine işaret edilen raporda, binaların, elektrikli aletlerin ve ulaşım sistemlerinin dijitalleşme oranlarının artmasıyla enerji verimliliğinin de artacağı bildirildi.

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