600 bin kişinin cebine girdi
Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB; üçüncü yılında 600 bin müşteriye ulaştı.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi dijitalleşmenin hayatın her alanında ağırlığının artmasıyla bankacılık faaliyetlerinin de dijital dünyaya taşındığını vurgulayarak, “Müşterilerimize baktığımızda, bankacılık işlemlerinin yüzde 86’sını dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Her iki müşterimizden biri online bankacılık kanallarımız üzerinden işlem yapıyor. 1 milyon müşterimiz mobil kanalını kullanıyor.”
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