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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.08.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

60 ülkenin mutfak sektör temsilcileri İstanbul'da buluşacak

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60 ülkenin mutfak sektör temsilcileri İstanbul'da buluşacak

EVSİD, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Invitation Only etkinliğinde 60 üretici firmaya ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nce (EVSİD), bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Invitation Only etkinliğini 20-23 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, ev ve mutfak eşya sektörü bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Invitation Only etkinliğinde buluşacak. Invitation Only etkinliği 20 -23 Kasım'da İstanbul’da yapılacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, 2018 yılında olduğu gibi 2019 Ekim ayında da Hong Kong’da sektörün en büyük fuarlarından Mega Show'a katılacaklarını, kasım ayında Ukrayna’ya sektörel bir heyet düzenleyeceklerini ve hemen ardından Invitation Only etkinliğinin kasım ayında yine İstanbul’da yapılacağını belirtti. 

Önder, şunları kaydetti: 

"Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Invitation Only etkinliğimiz artık hem iç pazardaki üretici firmalarımız hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gören, sektörün ülkemizdeki en elit organizasyonu haline geldi. Biz B2B odaklı ve özel davetlerle, önceden belirlenmiş ikili iş görüşme randevularına dayanan bir konsept geliştirdik. Türkiye’de ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda üretici ve alıcılar iki gün boyunca birebir görüşmeler gerçekleştirebiliyor, sosyal aktivitelerde kaynaşma imkanı yakalıyor ve çoğu kez ticari bağlantılar ile sonuçlanan birlikteliklere imza atıyorlar. Bu yıl etkinliğimize 3 aydan uzun bir süre olmasına karşın 52 katılımcı sayısına ulaştık. Yer kapasitemiz sınırlı olduğundan bu yılki hedefimiz 60 üretici firmaya ev sahipliği yapmak. Alıcı tarafında ise 60 ülkeden 90 firmayı görüşmelere dahil etmek." 

HEDEF REKOR İHRACAT

Önder, ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat odaklı yeni pazarlarla büyüdüğünü belirterek, ikinci üç aylık dönemde ihracatta başlayan toparlanma ile birlikte yıl sonunda sektörün tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklediklerini bildirdi. 

Bu yıl için belirlenen hedef pazarların Latin Amerika ve Avrupa olduğunu anlatan Önder, 2020 için ise Afrika, AB, Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarını radarlarına aldıklarını aktardı. 

İlk altı aylık bölümün iç piyasa açısından zorlu geçse de ihracat ve dış pazarlar açısından olumlu bir görünüme sahip olduğunu belirten Önder, bu dönemde dernek olarak Fas, Almanya, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Kolombiya olmak üzere 6 farklı organizasyona imza attıklarını ve Türk ürünlerine ilginin arttığını gördüklerini kaydetti. 

Önder, ihracatta özellikle ikinci çeyrekten itibaren bir yükseliş trendine girildiğini belirterek, "2018 yılını büyüme ile kapatan sektörümüz için 2019 yılında büyüme hedefimiz yüzde 15. EVSİD olarak 2019 yılında ihracatımızı artırma konusunda yeni ve farklı pazarlara yönelik faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. 2019 yılında her zamankinden çok ihracata ağırlık vermemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu şekilde 2018 yılında yüzde 9,6 oranında büyüyen sektörümüzün ivme arttırarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı. 

1980'li yıllarda en önemli işin üretmek olduğunu, artık pazarlama ve satışın çok daha önem kazandığına işaret eden Önder, "Biz de farklı pazarlama enstrümanları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz ve oradaki satın almacıları bir araya getirip B2B toplantılar düzenliyoruz. Her bir pazar için önceden bir satın alma raporu hazırlanıyor. Bu raporda pazarın yapısı, oradaki trendler, dağıtım kanalları, rakip ülkeler ve yerel üretim gibi çok sayıda faktör detaylı bir şekilde ortaya konuyor ve pazara giriş stratejisi belirleniyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Sektörün bugüne kadar hep satış odaklı büyüdüğünü ancak gelinen noktada firmaların pazarlamanın, üretimde teknolojinin, tasarım ve inovasyonun ne derece önemli olduğunu daha net kavramaya başladığını belirten Önder, şunları aktardı: 

"Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen Ur-Ge projelerimiz sayesinde markalaşma ve endüstriyel tasarım konusunda çalışmalar planladık. Ticaret Bakanlığımızın destekleri sayesinde üyelerimizin tasarım ve pazarlama alanlarını geliştirmelerini ve bu sayede birim ihracat değerlerimizi artırmayı hedefledik. Bu açıdan EVSİD olarak üretim aşamasında firmalarımızı tasarım ve inovasyon konusunda farlı projelerle desteklemeye çalışırken diğer taraftan da markalaşma ve yurt dışı pazarlama konusunda yönlendirmeye odaklanıyoruz. Bireysel bazda firmalarımıza baktığımızda da benzer şekilde firmalarımızın markalaşmaya ve pazarlamaya daha çok kaynak ayırdıklarını görebiliyoruz." 

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