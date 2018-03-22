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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ/ANKARA
22.03.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

60 milyar dolarlık ‘savunma’ gücü

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60 milyar dolarlık ‘savunma’ gücü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, son dönemde yerli ve milli savunma sanayiinin önemini vurgulayarak, “Mutlaka kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor. Yani yerli ve milli, aklı fikri, fikri mülkiyet hakları kendimize ait olan, yazılımları kendimize ait olan teknolojisini alıp kullandığımız değil sahip olduğumuz bir alt yapı. Bunu yapamazsan savunma sanayiinde biz bağımsız hale geldik diyemeyiz” dedi.

Yıldırım, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan ‘Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi’ lansmanında özetle şunları söyledi: ”100 büyük şirket içerisinde Türkiye’nin 3 tane savunma sanayi şirketi ön plana çıkıyor. Şimdi bu şirketler önemli ama tek başına bunlar bir şey yapamaz. Burada bir ekosisteme ihtiyaç var. İşte bu projenin amacı bu ekosistemi tamamlamak. Biz bunu bakan olduğum dönemde demir yolları sektöründe yaptık. Şimdi de savunma sanayine bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık iş hacmimiz var. 600’den fazla projemiz var. En 10 yıl içerisinde bu projeler gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. NATO diğer ülkelerle geliştirdiğimiz yeni nesil uçak projeleri de başlı başına 100 milyar dolarlık bir iş. Orada da Türkiye hem ortak hem de tedarikçi konumunda. 2023’e kadar ciddi miktarda hava filomuzu yenilemeyi düşünüyoruz.”

SADECE KAMU İLE OLMAZ

Önümüzde bolca proje var. Bu projeleri yaparken yetkinliğe sahip mutlaka firmalarımızı da oluşturmamız gerekiyor. Yani savunma sanayi ekosistemimizi oluşturmamız gerekiyor. Sadece savunma sanayi kamuya ait firmalarıyla bu işi yapamayız. Bu artık eski model, bu geçti. Yeni model herkesin işin içine dahil olması. Belirli uzmanlıkların görev taksimi yapılarak belirli firmalara yapılması. Demiryollarında ray bile yapamıyorduk, şimdi ray da yapıyoruz, birçok şeyi yapar hale geldik. Çünkü şartlar bizi zorladı.”

 

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