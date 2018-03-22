60 milyar dolarlık ‘savunma’ gücü
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, son dönemde yerli ve milli savunma sanayiinin önemini vurgulayarak, “Mutlaka kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor. Yani yerli ve milli, aklı fikri, fikri mülkiyet hakları kendimize ait olan, yazılımları kendimize ait olan teknolojisini alıp kullandığımız değil sahip olduğumuz bir alt yapı. Bunu yapamazsan savunma sanayiinde biz bağımsız hale geldik diyemeyiz” dedi.
Yıldırım, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan ‘Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi’ lansmanında özetle şunları söyledi: ”100 büyük şirket içerisinde Türkiye’nin 3 tane savunma sanayi şirketi ön plana çıkıyor. Şimdi bu şirketler önemli ama tek başına bunlar bir şey yapamaz. Burada bir ekosisteme ihtiyaç var. İşte bu projenin amacı bu ekosistemi tamamlamak. Biz bunu bakan olduğum dönemde demir yolları sektöründe yaptık. Şimdi de savunma sanayine bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık iş hacmimiz var. 600’den fazla projemiz var. En 10 yıl içerisinde bu projeler gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. NATO diğer ülkelerle geliştirdiğimiz yeni nesil uçak projeleri de başlı başına 100 milyar dolarlık bir iş. Orada da Türkiye hem ortak hem de tedarikçi konumunda. 2023’e kadar ciddi miktarda hava filomuzu yenilemeyi düşünüyoruz.”
SADECE KAMU İLE OLMAZ
Önümüzde bolca proje var. Bu projeleri yaparken yetkinliğe sahip mutlaka firmalarımızı da oluşturmamız gerekiyor. Yani savunma sanayi ekosistemimizi oluşturmamız gerekiyor. Sadece savunma sanayi kamuya ait firmalarıyla bu işi yapamayız. Bu artık eski model, bu geçti. Yeni model herkesin işin içine dahil olması. Belirli uzmanlıkların görev taksimi yapılarak belirli firmalara yapılması. Demiryollarında ray bile yapamıyorduk, şimdi ray da yapıyoruz, birçok şeyi yapar hale geldik. Çünkü şartlar bizi zorladı.”
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