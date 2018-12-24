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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.12.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

60 erkek CEO iş yaşamında eşitlik için elçi oldu

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60 erkek CEO iş yaşamında eşitlik için elçi oldu

İş hayatında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten PWN İstanbul’un başlattığı Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne yerli ve yabancı kurumlar, STK’lar ve kamudan yaklaşık 60 CEO ve C - Level yöneticiden destek geldi. Eşitlik elçileri kurumlarında ve çevrelerinde değişim yaratmak için çalışmalara başladı.

İŞ ve toplumsal yaşamda cinsiyet eşitliği sağlanması adına başlatılan Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne 60 erkek CEO katıldı.

Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren, çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularında kadın ve erkekler için güvenilir, ulaşılabilir, samimi bir gelişim platformu, profesyonel bir network ağı olan PWN Global’in Türkiye oluşumu PWN İstanbul’un projesi Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi kısa sürede büyük destek gördü. 

Farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan projenin ilk adımlarının iki yıl önce atıldığını anlatan PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun; “Hareketin çıkış noktası yaklaşık iki yıl öncesine dayanıyor. 2016 yılında, PWN İstanbul tarafından 40 CEO’nun katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan CEO’lar kişisel, sosyal ve kurumsal yaşamdaki cinsiyet eşitliğini ve önündeki engelleri tartıştı. Bu çalışmanın sonunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu oluşturuldu. Ardından kamuoyunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak, örnek CEO’ları kamuoyuna tanıtmak ve fırsat eşitliği hareketine ivme kazandırmak amacıyla PWN Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi hayata konuldu” dedi.

Destek elçileri arasında; Ahmet Pura Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı, Aytekinhan Yıldırıcı Derindere Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Burç Cankat Colgate-North Africa Middle East Genel Müdürü, Cüneyt Devrim Havas İstanbul CEO, Cüneyt Yavuz Mavi CEO'su, Hüseyin Geliş Siemens CEO, Levent Kömür Mey İçki CEO, Servet Akkaynak Candy/Hoover CEO, Soner Cesur Arvato Telekomünikasyon CEO, Tankut Turnaoğlu P & G Turkey/ Caucasus Vice President & CEO gibi isimler yer alıyor.

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