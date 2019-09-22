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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.09.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

60 bin kişiye gelir kapısı olacak

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60 bin kişiye gelir kapısı olacak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 bin dönümlük alanda altyapı çalışmalarına başlanan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2023 yılında faaliyete geçtiğinde bölgede binlerce kişiye yeni gelir kapısı açacak.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 bin dönümlük alanda altyapı çalışmalarına başlanan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2023 yılında faaliyete geçtiğinde bölgede binlerce kişiye yeni gelir kapısı açacak.

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başanı Mehmet Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıllık bir mahkeme sürecinde gece gündüz çalışarak bütün engelleri aştıklarını ve artık önlerinde hiçbir engel kalmadığını söyledi.

60 bin kişiye gelir kapısı olacak
Bu ay itibarıyla OSB'nin altyapı inşaatına başladıklarını belirten Başol, alanın çok eğimli olması nedeniyle 7 milyon metreküp kazı, 5,5 milyon metreküp de dolgu işi yapacaklarını kaydetti. Başol, şu anda 23 kamyon, 8 ekskavatör, 2 silindirle çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, "Tüm alışverişlerimizi ve işlerimizi Kocaeli'deki firmalarla yapmaya gayret ediyoruz. Altyapı için yaklaşık 18-20 ihale olacak. Hedefimiz 2020'nin sonlarında yavaş yavaş yatırımcıya parsellerini teslim etmek, 2023'te de fabrikaların üretime geçmelerini sağlamak." diye konuştu.
60 bin kişiye gelir kapısı olacak
"OSB'DE 80 FABRİKA İNŞA EDİLECEK"

İmar planlarının daha önceden tamamlandığını dile getiren Başol, şöyle devam etti:
"Türkiye'de gıda sektöründeki ilk 'İhtisas OSB'yiz. Yaklaşık 2 bin dönüm alanımız ve 58 yatırımcımız var. Bu 58 yatırımcı yaklaşık 80 yatırımcıya çıkacak. Burada 80 fabrika inşa edilecek. Bunlar şekerleme, et ve süt ürünleri, bakliyat gibi ürünler üretecek. Hedefimiz, 2023 yılında burada fabrikaların bacalarının tüttüğünü görmek. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına yeni fabrikalarla yeni üretim alanlarıyla yeni istihdam sağlayan alanlarla girmek istiyoruz."

60 bin kişiye gelir kapısı olacak
OSB'nin lokasyon açısından oldukça avantajlı bir noktada yer aldığını vurgulayan Başol, "Şu anda yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu hizmete açıldıktan sonra bölgemizin İstanbul'a uzaklığı Anadolu yakasında 30, Avrupa yakasında ise 40 dakika olacak. Şu an İstanbul'un geleceği nokta bu taraf." ifadelerini kullandı.

"60 BİN KİŞİYE GELİR KAPISI OLACAK"

Arsa fiyatlarının İstanbul'daki OSB'lere göre daha uygun olduğunu belirten Başol, yeni yatırımcılara da arsa vereceklerini, en önemli şartlarının ise 2 yıl içerisinde fabrikasını yapmaları olacağını söyledi.

60 bin kişiye gelir kapısı olacak
Fabrikalarını 2 yılda tamamlayamayanların ise arsa tahsislerini iptal edeceklerini aktaran Başol, şunları kaydetti: 

"Direkt olarak 9 bin 510 kişi burada istihdam edilecek. Bunların yüzde 80'i de Kandıra bölgesinden alınacak. Ayrıca Kandıra ve çevresinde üretilen fındıktan et ve süt ürünlerine kadar yapılacak alımlar sayesinde de 60 bin kişi yeni gelir kapısı elde edecek. Öngörülerimize göre bölgede yapılacak üretimin yüzde 45-50'lik kısmı hemen ihraç edilecek."

OSB'ye gelecek yatırımcıların şu an zaten ihracat yaptığını, buradaki yatırımlarını tamamladıklarında kapasitelerini artıracaklarını anlatan Başol, halen 3-5 bin metrekarelik alanda üretim yapan bir fabrikanın bölgede 30 bin metrekarede üretim alanına kavuşacağını sözlerine ekledi.

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