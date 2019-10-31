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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

60 bin işyeri denetlenecek

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
60 bin işyeri denetlenecek

Kayıt dışı ve eksik ücret denetimi yapmaya hazırlanan SGK, 33 bin işyerini kapsama aldı. Ayrıca yoğun ve yaygın denetimler kapsamında toplam 60 bin işyerinin denetlenmesinin sağlanacağı da açıklandı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu, 33 bin işyerine kayıtdışı ve eksik ücret denetimi yapmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli altyapı kurulurken, denetim hazırlıkları da tamamlandı. 2020 yılı bütçe gerekçesinde, sosyal güvenlik alanında atılacak adımlar da detaylı bir şekilde yer aldı. Gerekçede, kayıtdışı ve eksik ücret denetimleriyle ilgili olarak şu tespitlere yer verildi: “Sosyal Güvenlik Denetmenlerince yapılan denetimlerin elektronik ortamda takibi için tasarlanan programın yazılım ve test çalışmaları tamamlanmış olup söz konusu program Ankara ve İstanbul illerinde kullanıma açılmıştır. Gerçek ortamda yapılan kontrollerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi halinde söz konusu program diğer illerde de kullanıma açılacaktır.

EKSİK ÜCRET BİLDİRİMİ

SGK ile diğer kurumların verileri kullanılarak analizler yapılmış olup kayıt dışı çalışma ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu düşünülen sektörler belirlenmiştir. Eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen iş yerlerinin tespiti için gerekli çalışmalar da yapılmıştır. SGK ile diğer kurum verileri kullanılarak yapılan analizler sonucu kayıt dışı çalışma ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu düşünülen işyerlerinden gönderilen listeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Denetmenlerince toplam 33 bin iş yerinin denetiminin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca yoğun ve yaygın denetimler kapsamında 60 bin işyerinin denetlenmesi sağlanacaktır.”

PRİME ESAS KAZANÇLAR

Gerekçede, geçtiğimiz yıl başlatılan prime esas kazançla ilgili uygulamalara da yer verildi. 2019 yılı programına alınan önlemle, prime esas kazancı düşen sigortalılara bu durum bir uyarı mesajı olarak atılmaya başlanmıştı. Gerekçeye göre, prime esas kazancı yüzde 20’in üzerinde azalan sigortalalılara bildirim yapıldı ve bu şekilde atılan uyarı mesajlarının toplamı 926 bin 469’a yükseldi. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı programına alınan ve uygulanan düzenlemeyle, kişilerin bilgisi olmaksızın, prime esas kazançlarının eksik yatırılması önlenmeye çalışılmayı hedefleniyor.

NELER YAPILACAK?

Emeklilere yönelik aylık bağlama bilgilendirme yazılarının e-Devlet ve SMS üzerinden ulaşmasının sağlanmasına, yönelik çalışmaların 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası primlerinin takip ve tahsilatının yapılabilmesine yönelik program çalışmalarının 2019 yıl sonuna kadar tamamlanarak 1/1/2020 tarihinde kullanıma girmesi planlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile hizmet içi eğitimlerinde ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde verilen eğitimlerde sosyal güvenlik konularına yer verilmesi, taşra teşkilatının bünyesinde ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi, yerel medyanın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi ve sosyal yardım alan kesimlerin sosyal güvenlik farkındalıklarını artırması için oluşturulan “2019 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı” kapsamında planlanan faaliyetlerin 2019 yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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