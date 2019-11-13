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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

60 ay vade uzun taksit aralığı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
60 ay vade uzun taksit aralığı

TBB’nin geçen hafta küçük ölçekli şirketlere yönelik 25 milyon TL altındaki borçların yapılandırılması paketinde ayrıntılar belli oldu. TBB’nin hazırladığı çerçeve anlaşmaya göre uygulamada en uzun vade 60 ay olacak. Yapılandırma en fazla iki kez revize edilebilecek.

TÜRKİYE Bankalar Birliği’nin (TBB) büyük kuruluşlar için hazırladığı borç yapılandırma paketinin ardından küçük işletmelere yönelik 25 milyon liranın altındaki borçların yapılandırılması paketin ayrıntıları belli oldu. TBB’nin hazırladığı çerçeve anlaşmaya göre, yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 ay olabilecek. Vade yapısı yapılan fizibiliteye göre belirlenecek. Yani her firma için 60 ay vade uygulanmayacak. Ödeme planının sonunda, yapılandırılan kredilerin tamamen tasfiye edilmesi esas olmakla birlikte, yapılandırılan toplam tutarın en fazla yüzde 25’lik bölümünün, ödeme planı sonrası döneme bırakılması da söz konusu olabilecek.

TBB geçen hafta cuma günü finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları kapsamında hazırlanan finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın yürürlüğü girdiğini açıklamıştı. Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasına göre amaç, borçluların kredi borçlarının vadelerini uzatmak, kredilerini yenilemek, borçluların borçlarından kaynaklı temerrüt faizinden/gecikme cezasından kısmen veya tamamen vazgeçmek olarak sıralandı. Çerçeve anlaşmada yapılandırma parametreleri de tek tek sıralandı. Buna göre yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 ay olabilecek. Azami 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek.

YILDA BİR ÖDEME

Taksitlerin aylık olması esas olmakla birlikte, sektörel olarak fon yaratma imkanları dikkate alınarak daha uzun taksit aralıkları belirlenebilecek. Örneğin tarım sektöründe yıllık bazda üretim yapan üreticilerin geri ödeme sıklıkları yılda bir olarak yapılabilecek. Ancak, ödemesiz dönemi takiben her yıl, toplam anapara alacağının en az yüzde 10’undan az olmamak üzere ödeme planı yapılması esas olacak. Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilecek. Sabit olması halinde Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluşun (BKEAK) günün koşulları ve müşteri bazında belirleyeceği oran dikkate alınacak. Değişken faiz olması halinde; 0-2 yıl vadeli işlemlerde TL Referans Faiz Oranı+1, 2-5 yıl vadeli işlemlerde TL Referans Faiz Oranı+2 olacak. TL referans faiz oranı 3 ayda bir güncellenecek. Yapılandırma işlemleri TL olarak gerçekleştirilecek.

İKİ KEZ REVİZE

ÇERÇEVE anlaşmaya göre yapılandırılan toplam alacak tutarının en az yüzde 10’un ödenmiş olması ve ödeme planına göre geciken taksit olmaması halinde, ödeme planının revize edilmesi değerlendirilecek. Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek. Bu durumda toplamda üç yapılandırma olmuş olacak. Revize edilmiş vade toplamda 72 ayı geçemeyecek. Borçlu tarafından finansal yeniden yapılandırma sözleşmenin imzalanması durumunda 10 bin liradan az, 50 bin liradan fazla olmamak üzere yapılandırma tutarının yüzde 1’ine komisyon başvuruyu kabul eden alacaklı kuruluşa ödenecek.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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