6 milyon Rus turist gelecek
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Bayburt’ta bulunduğu sırada yapılan telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. İki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getirdi.
Bayburt’tan sonra Gümüşhane’de önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Az önce Putin ile telefonda görüşmem vardı. Rusya’dan bir turist akını vardı. Zannediyorum 6 milyon Rus turist gelecek. Karadeniz kaynıyor zaten şimdi. Gümüşhane, Bayburt, Rize, Trabzon, Artvin iş adamlarına bağırıyorum, gelin buralara otelleri yapın. Benim bir ricam var, yaylalara dikey mimari yapmayın. Yazık ediyorsunuz” dedi.
ABD’Yİ EKONOMİK SAVAŞLA SUÇLADI
RUSYA Başbakanı Dimitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin, “Eğer bankacılık faaliyetlerine veya döviz hareketlerine engellemeler getirilirse bunu, ekonomik bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz. ABD'nin bu adımına mevcut tüm ekonomik ve siyasi adımlarla karşılık verilmelidir” dedi. Medvedev, ABD’nin, iddia edilen siyasi gerekçelerin aksine, Rusya’nın ekonomik gücünü sınırlamak için yaptırım kozunu kullandığını söyledi.
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