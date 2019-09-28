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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6 milyarlık fesih!

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
6 milyarlık fesih!

Emlak Konut GYO, Galatasaray ile sözleşmesini dün feshetti. 2016’da kulübe ait 2 arsada gayrimenkul projesi geliştirilmesi için anlaşmaya varılmış, ihaleler sonrasında 6 milyar lira değerinde proje geliştirileceği duyurulmuştu.

Emlak Konut yetkilisi kulübün Florya’daki arsasını teslim etmediğini, anlaşma şartlarına uyulmadığını ve bu nedenle sözleşmenin iptal edildiğini ifade etti. Fesih hem Riva hem de Florya arsaları için geçerli olacak.

ARSALAR KİMİN OLACAK?

Edinilen bilgilere göre Emlak Konut, Galatasaray’a borçlarını dün yazılı olarak bildirdi. Bu borç yaklaşık 350 milyon lira. Eğer Galatasaray ödemeyi yaparsa arsalarını geri alabilecek. Ödeme yapmazsa arsalar Emlak Konut’ta kalacak. Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, “Kulüp borcunu ödemezse arsaların ekspertiz değerine bakılır ve taraflar mahsuplaşır. Zaten arsaların tapusu Emlak Konut’ta” dedi. Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek başkanlık döneminde arsaların ekspertiz değerinin 508 milyon olduğunu açıklamıştı. Projeler hayata geçseydi kulüp en az 1 milyar lira gelir sağlayacaktı. Galatasaray borçlarını ödeyemez ve arsalar Emlak Konut’ta kalırsa, kulüp beklentisinin çok altında bir rakamla her iki arsasını kaybetmiş olacak.

Emlak Konut, Florya’da kendi arsası ile Galatasaray arsasını birleştirerek Nisan 2018’de ihale çıkmış, ihaleyi Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. Arsada yapılacak projeden 2 milyar 250 milyon lira gelir bekleniyordu. Bu proje hayata geçseydi 237.8 milyon lira kulübün, 594.6 milyon lira Emlak Konut’un kasasına girecekti. Haziran 2017’de yapılan Riva ihalesini kazanan Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yapacağını duyurmuştu. Kulüp bu arsadan 761.6 milyon, Emlak Konut 190.4 milyon gelir bekliyordu.

RİVA’DAN EV ALANLAR MAĞDUR OLMAYACAK

FLORYA projesi kulübün taşınamaması nedeniyle başlamamıştı. Ancak Riva’da hem inşaat hem de satışlar sürüyor. Emlak Konut yetkilisi Riva projesinin akıbetinin ilerleyen günlerde belli olacağını söyledi. Arsa Emlak Konut tarafında kalırsa projenin tamamlanması da gündeme gelebilir. Riva’dan ev alanların haklarının korunacağını belirten yetkili, “Vatandaşların zarara uğramasına izin vermeyiz. Projenin durması halinde yaptıkları ödemeleri geri alacaklar” dedi. Düşler Vadisi adlı projede 1500 villa yapılması planlanıyordu.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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