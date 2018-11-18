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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

6 haftada resmen eridi

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6 haftada resmen eridi

Altının gramı 6 haftadır üst üste değer kaybederek yatırımcısını üzerken bu dönemde yüzde 11 geriledi.

Dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, değer kayıplarını üst üste 6. haftaya taşırken bu dönemde yüzde 11 değer kaybetti.

Özellikle son altı haftadır dolar/TL'deki düşüşlerin etkisiyle negatif seyir izleyen gram altın, 15 Kasım'da 14 haftanın en düşük seviyesi olan 207,2 liraya kadar geriledi.

Gram altın bu seviyeden gelen tepki alımlarına karşı haftayı değer kaybıyla tamamladı. Cuma günü, 210,1 lirayla son 15 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştiren gram altın, haftalık bazda ise bu hafta yüzde 1,3 geriledi.

Gram altın bu performansıyla son 6 haftadır üst üste değer kaybederken bu dönemde yatırımcısına yüzde 11 kaybettirdi.

GCM Menkul Araştırma Uzamanı Enver Erkan, gram altının dolar kuruna bağlı gerçekleştirdiği negatif fiyatlama ile psikolojik direnç olan 200 liraya yaklaştığını söyledi.

Dolar kurunun bu hafta 5,30 liraya tekrar yaklaşması ile birlikte negatif görünümünü güçlendiren gram altının, negatif trend görünümüne devam etmesi için, 214,50 TL altındaki seyrine devam etmesi gerektiğini belirten Erkan, bu şartlarda 205,50 ve 201,70 lira desteklerine doğru geri çekilmenin görülebileceğini kaydetti.

Erkan, gram altının bu süreçte eski pozitif eğilimine dönmesi için, önce düşüş trendinin güncel üst noktasının daha sonra da 223 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini belirterek, bu durumda 229 lira başta olmak üzere, 235 ve 240 lira dirençlerine doğru çıkışların görülebileceğini söyledi.

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE YA DA İKİNCİ ÇEYREĞİNDE AGRESİF YÜKSELİŞLER SÜRPRİZ OLMAZ

AA Finans Analisti İslam Memiş, 6 haftadır değer kaybeden gram altındaki düşüşlerde dolar kuru ve altının ons fiyatının etkili olduğunu söyledi.

Hükümetin almış olduğu tedbirler ve dış politika tarafında atılan doğru adımların etkisiyle dolar kurunun 7,24 liradan 5,30 liraya kadar gerilediğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının da 1.196 doları gerilemesiyle gram altının 207 lirayı gördüğünü dile getirdi.

Memiş, gram altında 220 liranın düşüşlerin devamı için kritik seviye olduğunu vurgulayarak, "Bu seviye aşağı yönlü kırıldığı için düşüşlerde kademeli olarak 205, 202 ve 190 lira seviyelerini takip edeceğiz. Altının gram fiyatına yaşanan düşüşlerin yatırımcılar açısından sürpriz olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yurt içi piyasalarsa dolar, spekülatif bir şekilde değer kazanmıştı. Finans ve dış politika tarafında normalleşme süreciyle birlikte altının gram fiyatında düşüşler kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altının her ne kadar düşüş trendinde olsa da, orta ve uzun vade de düşüşlerinin kalıcı olmayacağını öngören Memiş, gram altında 200 lira ve altındaki sarkmaların yatırımcılar için alım fırsatı olduğunu dile getirdi.

Memiş, gram altında yükseliş için 220 ve 240 liranın yukarı yönlü kırılmasının gerektiğini belirterek," 2019'un ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde agresif yükselişlerin yaşanması bizim için sürpriz olmayacak. Altının gram fiyatı yükseliş trendine geçtiğinde 290 lira seviyeleri görülebilir. Alım için bekleyen yatırımcı yükseliş sürecinin uzun sürmeyeceğini göz önünde bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

 

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