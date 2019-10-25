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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

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6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

25 yaşındaki Şahin model arabaya 45 bin lira veren galerici araba için "Bizi cezbetti" dedi.

Ankara'da galerici Melih Bengier, 6 bin kilometredeki 1994 model Tofaş Şahin marka otomobili, Kırıkkale’deki galericiden 45 bin liraya satın aldı. Otomobil, kilometre yapmaması için Ankara’ya kurtarıcı ile götürüldü.

Kırıkkale’nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), otomobili 5 yıl önce İstanbul’daki sahibinden 12 bin liraya satın aldı. Güzel, Kırıkkale’ye kurtarıcı ile getirdiği aracı bir süre sonra internet üzerinde satışa çıkardı; fakat istediği ücret verilmeyince ilanı kaldırdı. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan otomobili kapalı garajında muhafaza etti. Otomobile gözü gibi bakan Güzel, geçtiğimiz ay aracı bir kez daha internet üzerinden satışa çıkardı.

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı


’BİZİ CAZBETTİ’

Ankara’da yaşayan galerici Melih Bengier, gördüğü ilanı görünce Fatih Yunus Güzel’i arayarak, otomobili 45 bin liraya satın aldı. Bengier adına aracı satın almaya kente gelen Hasan Akgül, "Aracı 45 bin liraya aldık. Bu modelde Türkiye’de tek sıfır araç olması bizi cezbetti. 6 bin kilometrede olan bu aracı saklamak ve sergilemek için aldık" dedi.

’ÇOK FAZLA RAĞBET VARDI’

Galerici Güzel ise, otomobilin 5 yıldır kendilerinde bulunduğunu söyleyerek, "1994 model otomobilin tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Arabaya çok fazla rağbet vardı. Melih Bengier ağabeyimizin yoğun ısrarına dayanamayarak 45 bin liraya sattım" diye konuştu.

Kilometre yapmaması için Kırıkkale’den Ankara’ya kurtarıcı ile götürülen otomobilin, Ticaret ve Yaşam Merkezi’nde (OTONOMİ) sergileneceği öğrenildi.
6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı


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