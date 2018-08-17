Bakan Albayrak 6 bin 100 uluslararası yatırımcıya seslendi: Daha güçlü çıkacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bin 100 uluslararası yatırımcı ile dün yaptığı telekonferansta, “Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız” mesajı verdi. Piyasaların merakla beklediği Albayrak’ın telekonferansı dün saat 16.00’da başladı. Telekonferansın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, telekonferansta Türkiye ekonomosinin öncelikleri ile kısa, orta va uzun vadede atılacak adımlara ilişkin bilgi verildiği, yatırımcıların sorularının yanıtlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, Albayrak yatırımcılara, “Bugün içinden geçtiğimiz süreçte yaşanan dalgalanmaların, karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Ülkemizin potansiyelini de biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız” dedi. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile ilgisi olmadığını vurgulayan Albayrak, “Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir” dedi.

IMF İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

IMF ile herhangi bir görüşme olmadığını dile getiren Albayrak, “Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz. Temel amacımız doğrudan yatırım çeken, bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır” dedi. Albayrak, Türkiye’nin hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmediğini vurgulayarak, “Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yoktur. Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitededir. Bankacılık sektörüne destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz” dedi. Albayrak, bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı olmadığını yaşanmadığını ifade etti.

Enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Albayrak, “Mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz. Enflasyonla mücadelede para politikaları tek başına yeterli değildir. Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceğiz. Para politikaları ve mali politikaların koordineli ve dengeli olması gerekiyor. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Bu kapsamda yapısal reformları önceleyeceğiz. Mali disiplin ekonomimizin en temel çıpalarından biri olacak” dedi. Çok ciddi bir tasarruf politikasına gidildiğini vurgulayan Albayrak, “Tüm bakanlıklara bu konuda hedefler verildi. Bunun yanında gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz. Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız” dedi.

21 EYLÜL’DE BERLİN’DE BULUŞACAKLAR

ALBAYRAK, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz’la dün telefonda görüştü. ABD’nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) için büyük önem taşıdığını belirtti. Albayrak da bu süreçte Türkiye’ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşımla pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini bildirdi. İki bakanın 21 Eylül’de Almanya’da bir araya geleceği kaydedildi.