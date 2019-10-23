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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.10.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

6 bankacıya insider trading suçlaması

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6 bankacıya insider trading suçlaması

ABD'de bulunan 6 yatırım bankacısı içeriden aldıkları bilgiyle işlem yaparak karı bölüştükleri tespit edildi.

ABD’de, dünyanın önde elen yatırım bankalarında çalışan altı bankacı, "insider trading" (içeriden öğrenilen bilginin ticareti) yaparak onlarca milyon dolar elde etmekle suçlandılar.

Financial Times’ın haberine göre, New York Güney Bölgesi’nden sorumlu ABD Savcılık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Goldman Sachs, Moelis ve Centerview Partners’da çalışan altı yatırım bankacısından üçünün tutuklandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre suçlanan yatırım bankacılar elde ettikleri ve sızdırdıkları halka açık olmayan bilgiler ile Ocak 2013’ten bu yana işlem yapıyorlar ve karı bölüşüyorlar.

İçeriden öğrenilen bilginin ticareti; sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kişiye ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla aktarılıp, kullanılmasını tanımlıyor.

Insider trading, Türkiye’de de "Bilgi Suistimali" olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106'ncı maddesinde şöyle tanımlanıyor:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin edilmesi."

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