6 ayda 630 milyon TL’lik konut sattı
GAYRİMENKUL sektöründe faaliyet gösteren Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirerek konut satışlarından 631 milyon 556 bin TL’lik ciro elde etti.
Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığı, yapımı devam eden Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye projeleri de Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Tahincioğlu’nun satışlarında mayıs ayında GYODER-INDER-KONUTDER işbirliği ile başlatılan ‘Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak’ kampanyasının da önemli etkisi olduğu ifade edildi. Bu kampanya kapsamında Tahincioğlu 130 bağımsız bölüm ve 140 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Tahincioğlu’nun Nidapark Kayaşehir ve yine Nidapark İstinye projelerindeki satışlarının da şirketi rekora taşıdığı belirtildi.
15 BİN ZİYARETÇİ
Tahincioğlu’nun yılın ilk 6 aylık dönemindeki performansını değerlendiren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO’nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı” dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa gerçekleşen Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projelerine çok yoğun talep aldıklarını ifade etti. Çağrı merkezlerini projeler hakkında bilgi almak için 10 binden fazla kişinin aradığına dikkat çeken Tahincioğlu, “Dijital kampanyalarımızda 1.3 milyar erişim sağladık. 2.8 milyon kişi web sitelerimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti. Projelerde çok özel ödeme koşulları ve faiz fırsatları sunduk. Bugüne kadar pek çok kişiyi mülk sahibi yaptık. Yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası gerçekleştirdik. Sınırlı bir süre için ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduk” diye konuştu.
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