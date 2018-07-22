6 ayda 630 milyon TL’lik konut sattı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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22.07.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

6 ayda 630 milyon TL’lik konut sattı

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6 ayda 630 milyon TL’lik konut sattı

GAYRİMENKUL sektöründe faaliyet gösteren Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirerek konut satışlarından 631 milyon 556 bin TL’lik ciro elde etti.

Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığı, yapımı devam eden Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye projeleri de Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Tahincioğlu’nun satışlarında mayıs ayında GYODER-INDER-KONUTDER işbirliği ile başlatılan ‘Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak’ kampanyasının da önemli etkisi olduğu ifade edildi. Bu kampanya kapsamında Tahincioğlu 130 bağımsız bölüm ve 140 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Tahincioğlu’nun Nidapark Kayaşehir ve yine Nidapark İstinye projelerindeki satışlarının da şirketi rekora taşıdığı belirtildi.

15 BİN ZİYARETÇİ

Tahincioğlu’nun yılın ilk 6 aylık dönemindeki performansını değerlendiren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO’nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı” dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa gerçekleşen Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projelerine çok yoğun talep aldıklarını ifade etti. Çağrı merkezlerini projeler hakkında bilgi almak için 10 binden fazla kişinin aradığına dikkat çeken Tahincioğlu, “Dijital kampanyalarımızda 1.3 milyar erişim sağladık. 2.8 milyon kişi web sitelerimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti. Projelerde çok özel ödeme koşulları ve faiz fırsatları sunduk. Bugüne kadar pek çok kişiyi mülk sahibi yaptık. Yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası gerçekleştirdik. Sınırlı bir süre için ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduk” diye konuştu.

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