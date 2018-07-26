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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.07.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

6 ayda 60 bin marka başvurusu

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6 ayda 60 bin marka başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) haziran ayı itibarıyla 53 bin 436'sı yerli olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusu yapıldı.

SINAİ mülkiyet verilerinden derlenen bilgilere göre, TÜRKPATENT'e yapılan patent başvuru sayısı haziran sonu itibarıyla 2 bin 838’i yerli, 5 bin 22'si yabancı olmak üzere 7 bin 860 oldu.     

Söz konusu dönemde kuruma 53 bin 436'sı yerli, 6 bin 902'si yabancı olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 88,6 olarak kayıtlara geçti.     

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 3,5, toplam marka başvuruları yüzde 2,2  ve yerli patent başvuruları ise yüzde 8,4 artış gösterdi.     

Bu dönemde bin 395'i yerli olmak üzere bin 429 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 97,6 olarak belirlendi.     

Haziran itibarıyla tescil sayıları markada 39 bin 989'u yerli olmak üzere toplam 42 bin 755, patentte bin 215'i yerli olmak üzere 6 bin 442, faydalı modelde 194'ü yerli olmak üzere 215, tasarımda 19 bin 928'i yerli olmak üzere toplam 23 bin 540 olarak kaydedildi.     

Bu yılın ilk yarısında TÜRKPATENT'e 125 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldı.     

Haziranda 18 bin 28'i yerli, 576'sı yabancı, 3 bin 55'i Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 21 bin 659 tasarım başvurusu gerçekleşti. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 83,2 olarak kayıtlara geçti. 

 

 

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