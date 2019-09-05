6 ayda 166 bin lamba onarıldı
TÜRKİYE’nin dört bir yanında yanmayan sokak lambaları ortalama 11 saatte tekrar kullanılmaya başlandı.
Kamuoyunda çek-gönder-aydınlat adıyla bilinen “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması”nda yanmayan sokak lambaları tek tek tespit edilip onarılarak tekrar yanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla yanmayan sokak lambalarının hızla onarılması için geliştirilen “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” ile 6 ayda 166 bin lamba onarıldı.
“Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” ile yanmayan sokak lambalarının fotoğrafları çekilerek ilgili elektrik dağıtım şirketine gönderiliyor. Uygulama telefonlara ücretsiz indirilebiliyor. Sistem kullanıma açıldıktan sonra 64 bin kişi uygulamayı indirdi. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği sisteme 6 ayda yaklaşık 167 bin ihbar yağdı. Bu ihbarların yüzde 99’u onarıldı.
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