‘6.5 ton altın yastık altından çıktı’
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni Hazine stratejisinin Türkiye ekonomisindeki farklı kaynaklarda birikmiş sermayenin reel ekonomiye kazandırılmasına yönelik başarılı bir adım olduğunu dile getirerek, “Ama piyasalardaki bazı finansal kuruluşlar bu yeni Hazine stratejimizden biraz rahatsız. Niye rahatsız? Çünkü, bizim öncelikli hedefimiz, devletimizin uluslararası ve ulusal piyasalardan borçlanma maliyetini düşürmek; hele de dalgalı dönemlerde” diye konuştu.
Meclis’te bakanlık bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Albayrak Hazine’nin döviz ve altın ihalelerini hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu, aslında çok önemli ve stratejik bir adım. Hazine’nin altına dayalı tahvil ihracı, son iki yılda 6.5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak kayıt dışı sermayenin kayıt içine getirildiğini ortaya koydu. Yeni Ekonomi Programı’nda son 4 ayda 26.2 milyar TL’lik bir faiz ödeneği öngörürken, etkin ve aktif faiz stratejisiyle bu rakam 23.7 milyon TL gerçekleşti.”
HAYAT DEVAM EDİYOR
Yeni dönemin finansal mimari olarak da çok daha güçlü bir mimarinin inşa edileceği dönem olduğunu vurgulayan Albayrak, “Bunun adımlarını atmaya başladık. ‘İşsizlik işsizlik!’ Türkiye her yıl yarım ila 1 milyon insanımıza yeni iş üreten bir ekonomidir. Bu yıl bütün bunlara rağmen yaklaşık 700 bin. ‘İşletmeler kapanıyor, bu kadar sıkıntılar yaşanıyor, faize şu kadar para ödeniyor.’ Bütün bunlara baktığımızda 100 bin esnaf kapanmış. Doğru ama 2015 yılında 95 bin 700 esnaf bırakmış, ama 201 bin yeni açılarak toplamda 103 binden fazla yeni işletme açılmış” dedi. Albayrak, şöyle konuştu: “Hayat devam ediyor. Bazıları para kazanıyor, bazıları kaybediyor. Hayatta kazanmak da var kaybetmek de. 10 Aralık itibariyle bütün bu saldırı, ‘battı’, ‘o bu rakamlarına’ rağmen 117 bin 282 net yeni açılan işletm), hayatın devam ettiği bir süreç var.”
Türkiye’de 2002’de faiz harcamalarının bütçe içindeki payının yüzde 43.2 olduğunu rakamın 2018’de yüzde 9 olarak gerçekleşeceğini belirten Albayrak “2019 bütçesinde de yaklaşık yüzde 12. 2002’de toplanan verginin yüzde kaçı faize gidiyordu, 85.7 lirası faize gidiyordu. Bugün bu rakam bu yıl sonu itibariyle yüzde 11,7. 2019 bütçesinde de 15’lerde bu rakam” dedi.
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