5G Vadisi’nde imzalar atıldı
5G teknolojisine geçiş sürecinde Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarıyla testlerin yapılacağı 5G Vadisi için imzalar atıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen “5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni”ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’la birlikte ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Bakan Turhan, 5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu kurumları, işletmeciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan paydaşlarla Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu’nun (5GTR) kurulduğunu söyledi.
Bu kapsamda yol haritasının belirlenerek çalışmalara başlandığını ifade eden Turhan, “5G Vadisi Açık Test Sahası’nın test altyapılarının kurulmasıyla Türkiye’yi 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır” dedi.
5G Vadisi Açık Test Sahası projesinde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom AŞ, ULAK AŞ, Huawei, Spark Ölçüm, i2i Sistem ve Netaş yer aldı.
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